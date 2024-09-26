4中國海警船兩度分進合擊侵擾金門 海巡艇一對一監控驅離

海巡署金馬澎分署從雷達偵獲到中國海警船，從金門南方海域闖入我方禁限制水域。（金門海巡隊提供）

2024/09/26 21:02

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署金馬澎分署今天兩度從雷達偵獲到4艘中國海警船，分別從金門南方海域4個點位闖入我方禁限制水域，海巡立刻調度4艘巡防艇一對一監控，予以驅離，各歷時2小時10分鐘及2小時。

金馬澎分署指出，海巡雷達上午近9點發現4艘中國海警船在金門南方海域集結，分別自金門復興嶼、翟山、新湖、料羅南面4個地方，由外向內闖入我國水域。海巡署同步派遣4艘巡防艇對應，上午11點驅離。

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下午2點多，相同編號的4艘中國海警船，再度以同樣方式闖入金門水域，海巡署指揮4艘巡防艇應處，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，經蒐證後約於下午4點多驅離。中國海警船2度闖入我方水域，各歷時2小時10分鐘、2小時。

金馬澎分署指出，這是中國海警船9月第4次編隊越界，且今年累計已達42次闖入我方離島水域。海巡署重申，中國海警此舉無益兩岸對等交流，兩岸必須共同肩負台海和平穩定責任，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，真正為兩岸人民帶來福祉，海巡署捍衛主權的決心不變。

海巡署金馬澎分署雷達偵獲中國海警船闖入金門水域，立刻調度巡防艇一對一監控，廣播示警後驅離。（金門海巡隊提供）

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