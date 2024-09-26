松機建置無人機反制系統 桃園、高雄機場將跟進

中國無人機頻繁侵擾金門地區，國軍已完成干擾槍部署。（資料照，軍聞社提供）

2024/09/26 20:34

〔記者陳昀／台北報導〕中國無人機侵擾我國領空頻傳，據了解，總統賴清德今主持「全社會防衛韌性委員會」時，部會官員就此回應，除了松山機場已完成「無人機防治系統」建置外，交通部規劃今年起持續辦理桃園、高雄的「遙控無人機偵測告警」委外服務案，並購置商港遙控無人機干擾器等予以反制。

據轉述，對於會中委員關切新興無人機的侵擾威脅，部會官員回應，交通部正規劃建置與提升反制無人機的量能，繼松山機場完成無人機防治系統的建置後，預計今年起至未來幾年要持續辦理桃園、高雄機場的「遙控無人機偵測告警」委外服務案，以及商港遙控無人機干擾器的購置。

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此外，在以社區為基礎的緊急應變體系方面，國安會副秘書長徐斯儉簡報時指出，衛福部已盤整205家責任醫院，強化醫療韌性包含供水、供電機制，並統計全國83863處防空避難處所、4601處戰時災民收容救濟站、6042處緊急避難收容處所。據悉，部會官員會中也進一步說明，將與醫師公會建立聯繫、設置急救站，並將地方診所列入「建立韌性醫療院所」計畫，醫療外傷的整備、醫療器材也已經盤點，輔導國內廠商生產血袋。

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