國安單位曝統戰團4態樣 提醒國人勿貪便宜赴中

北京當局透過新型態的「兩岸旅遊低價團」誘拉國人統戰，國安單位解析4種態樣。（路透）

2024/09/26 20:07

〔記者陳昀／台北報導〕北京當局透過新型態的「兩岸旅遊低價團」誘拉國人統戰，國安單位解析4種態樣，包含「引導開戶、辦居住證掌握生物跡證等個資」、「組建跨界統戰團隊」、「老鼠會直銷協力模式」、「吸收台灣幹部組統戰人才庫」，但在中國發布22條後，入境可能被「隨機抽查」手機、筆電等私密資訊，也可能因此被拘捕，提醒國人不要輕易赴中，也不要貪圖便宜參加統戰團。

首先，假生活便利為名辦居住證，以退費為由引導開戶，目的在於掌控所有個資與金流。國安人士指出，今年4月底國台辦開始透過北部某旅行社，以參加「揚州市台商協會」活動名義，招攬「台灣溫州同鄉會」赴江蘇旅遊，期間以退還數千元團費為由，引導到當地銀行開戶，目的就是完全掌握包含生物特徵在內的全部個資，並以中國帳戶操控金流。今年中方也假借黃埔百年，誘拉退役官兵訪中，落地後以「生活便利」為名，辦理居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡，並開通中國手機。

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第二種樣態是組建跨界統戰團隊，從里長、協會、宮廟都不放過。國安人士指出，北京市台辦長期與南部某民間協會對接，該協會理事長曾任地方里長聯誼會會長、秘書長則為旅行社負責人，還吸收其他旅行社領隊擔任協會幹部，組成「統戰團隊」，今年8月底才剛組團到北京市昌平區參加「京台社區發展論壇」，參團的里長、民眾超過百人。

該人士表示，過去常見的態樣之一，就是邀台灣信眾赴到中國參香，國台辦及統戰機構透過特定宗教團體，以參香為名，組織地方鄰里長、社團組合，安排參拜「祖廟」及遊覽當地景點，伺機宣傳促統理念，但其實中國宗教都在統戰部「國家宗教事務局」轄下，對於信眾組織、資金、活動都有高度涉入及管理，沒有真正的宗教自由，傳教等活動也備受打擊。

第三種樣態是「老鼠會直銷協力模式」，國安人士表示，北京市台辦拉攏南部某旅行社領隊充當「個體戶」，提供「每招1人享退費優惠」誘因，以領隊找里長、里長拉里民方式快速成團，今年6月中及7月初已2次成團。以青年學子為主的參訪團，則多辦在寒暑假，除了提供早鳥優惠、獎學金等方式，也提供介紹費或團報優惠等方式，讓同學一個拉一個，擴大出團人數，隨著統戰效果持續降低，近來轉為拉攏沒到訪過的「首來族」。

第四種樣態則是吸收台灣民眾當幹部，組成「統戰人才庫」。國安人士發現，中部某旅行社幹部因在當地交遊廣闊、兼具姓氏宗親聯誼社團幹部身分，似乎已被中共納入「統戰人才庫」，成為各省市台辦競相邀約對象，今年5月初時組團到浙江省衢州市文化交流，7月初又協辦福建青省青年夏令營活動。

除了台灣民眾擔任幹部，許多中配也是組成統戰團的有力對象，目前在台的中配人數超過38萬人，這些中配在台灣有自己的社團，生下的小孩也都持有台灣身分證、台胞證，符合中國統戰團需求，因此常看到這些孩子因為某個同為中配阿姨的拜託，參加統戰團，甚至也會為了賺取零用錢，拉學校同學一起參加。

國安人士提醒，中國除了於今年4月公布國安22條新規，7月起入境中港澳甚至可能會被執法人員「隨機抽查」手機筆電，只要認定有危害中國國家安全之虞，就可進一步要求獲取私人電郵、聊天紀錄等個人私密資訊，並可能依這些資訊進行拘捕或罰款。根據中國最高人民檢察院公布數據，去年批准逮捕犯罪嫌疑人72.6萬人，提起公訴168.8萬人，總計抓捕或起訴超過240萬人，請國人沒有必要千萬不要輕易赴中，也不要貪圖便宜，參加以交流為名的統戰團。

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