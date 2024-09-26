中國半價「統戰團」死灰復燃 國安單位：落地就辦居住證取個資

國安單位發現，中國統戰團近來死灰復燃。 （路透）

2024/09/26 19:45

〔記者陳昀／台北報導〕中國去年曾大規模籌組「里長團」介入我國總統大選，國安單位發現近來「統戰團」死灰復燃，許多「兩岸掮客」以市價的半價組團赴中旅遊，不僅提供團員個資給中國、配合統戰行動，還經常一落地就帶往辦理居住證，等於將完整個資、生物資料交給中國政府列管，提醒國人勿因貪小便宜得不償失。

國安人士指出，高雄三民區經營旅行社的王姓商圈發展協會負責人，去年大選期間受北京豐台區台灣事務辦事處委託，抽取每人1千元不等利潤，招募多名里長組「高雄基層交流參訪團」前往北京，只收取來回機票費用，落地後全程接受北京市台辦招待，並在行程中宣傳支持特定政黨，今年高雄地檢署依《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》提起公訴，案件仍在審理，王男近來竟再度接受山西省台辦委託，積極籌組「里長團」、預計10月訪中。

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國安團隊調查發現，今年4月北京發布「22條新規」後，赴中人數明顯減少，外商及台商甚至將台籍員工撤離中國，中共地方台辦或統戰組織則在此時透過特定親中人士牽線，物色兼具基層公職、民間社團幹部等多重身分之旅行業者，以民間交流名義及坊間價格一半不到之團費，組團赴中旅遊。

國安人士說，因應中國官方需求，上述這些有多重身分的「兩岸掮客」也伺機獲取利益，一方面在國台辦面前營造自身號召力強印象，以「固樁」的名義遊說中共對自己投入資源，承諾未來在選舉時能發揮作用，另方面在取得中國提供的低價旅遊名額後，回台攬客的同時，對團員們樹立在中共體制內「有門路」形象。

國安人士指出，對中國來說，最期待的團員類型分別有村里長、宮廟主委、社團幹部、退休軍警、年輕學子，近年則加上老師、各級運動代表隊，以及沒有到過中國的首來族。許多地方政府為了攬客、搶客，會在行程上合作，有些地區甚至會以低於市價一半以上的團費金額吸引國人前往。

該人士以4天3夜行程為例指出，近來福建省旅遊團市價大約1萬8000元、交流團僅收9300元；浙江省市價約3萬元、交流團只要1萬6000元；北京市市價大約2萬8000元、交流團則約1萬5000元；北京市加內蒙古市價至少4萬元以上，交流團只要約2萬元；江蘇省市價約3萬5000元，參加交流團連1萬6000都不用。

國安人士指出，這些「兩岸掮客」除了接受中共資金挹注外，也可能提供團員的身分證件等個資，部分村里長、宮廟團體、退休軍警可能會被對岸試圖吸收，甚至設局仙人跳，要求配合中國統戰行動。

該人士也提醒，許多交流團落地後第一件事，就是前往辦理居住證、申請電信門號，甚至帶往銀行開戶，但申請這些政見必須提供姓名、性別、出生日期、居住地住址、本人相片，並採集指紋，掃瞄臉部等特徵，等同將完整個資及生物資料雙手交給中國政府列管。提醒國人赴中前須謹慎思考，勿因貪小便宜免得不償失。

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