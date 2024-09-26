國民黨革實院長應邀赴歐洲智庫 與政要、專家討論台海安全

國民黨革實院長林寬裕與歐盟議會成員交換台海安全意見。（國民黨提供）

2024/09/26 20:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天指出，革命實踐研究院院長林寬裕應歐洲重要智庫捷克歐洲價值安全政策中心邀請，今天在中心年度論壇上說明台灣近期的政治與經濟發展，與會者包括荷蘭駐捷克大使達安胡欣格 （Daan Huisinga）、瑞典駐捷克大使佛德瑞克傑格森 （Fredrik Jorgensen） 等多位政要與學術界人士。林寬裕還參加智庫論壇與NATO北大西洋公約組織、歐盟議會友台成員等專家學者共同討論台海安全與和平議題。

林寬裕在演講中以最近台積電在德國德勒斯登設廠為例，說明台灣與國際社會越來越緊密的政經關係，他指出，台積電的成功，也更說明當初國民黨執政時建設台灣的決心與努力，就如同「晶片戰爭」一書中所說的，台積電從一開始就不只是一個私人企業、而是一個有遠見且力排眾議的政府施政計畫。

請繼續往下閱讀...

林寬裕說，國民黨延續這樣的精神，會持續做好保衛台灣、建設台灣、民主台灣、與和平台灣的工作，繼續為民主自由、和平與發展努力。

在1個月前晶圓廠動土時，包含德國總理蕭茲等政要不分黨派，共襄盛舉，林寬裕說，這正是民主的精神，國民黨與其他政黨的競爭都是在國內，但是國防與外交議題上，國民黨堅持的就是台灣利益，維護中華民國的自由民主制度，不會也沒有任何打折的空間。

林寬裕還在另一場圓桌論壇上向多位智庫學者說明國民黨堅持「2D戰略」，強調「強化國防」（Defense） 與「溝通交流」（Dialogue） 的重要性，從根本防止戰爭發生，同時國民黨也堅持在合乎中華民國憲法以及黨章、黨綱的前提下，與對岸進行有原則的交流，為台灣人民爭取最大利益，力圖維持區域穩定與台海和平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法