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    帛琉獨立30週年 總統特使曾智勇前往祝賀

    原住民族委員會主任委員曾智勇。（資料照）

    原住民族委員會主任委員曾智勇。（資料照）

    2024/09/26 18:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu．Zingrur）於本月26日至10月3日，將以總統特使身分赴帛琉共和國，出席該國10月1日獨立30週年慶典暨系列活動，並慶祝台帛建交25週年，彰顯台帛兩國關係的堅實緊密。

    外交部指出，曾智勇將於明（27日）將拜會帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、人力資源、文化、觀光及發展部長Ngiraibelas Tmetuchl及國會領袖，並於29日晉見帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.），轉致總統賴清德及外交部長林佳龍祝賀帛琉國慶賀函，表達我國政府的誠摯賀忱，另將設宴款待帛琉政要及友人，共同慶祝台帛建交25週年的篤實邦誼。

    此外，曾智勇也將出席30日的帛琉婦女大會、獨立30週年晚宴，及於10月1日舉辦的帛琉國慶慶祝典禮。

    外交部表示，台帛自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎與肯定，我國誠摯祝賀帛琉獨立30週年，並將持續與帛琉攜手合作，共同促進兩國友好邦誼及印太地區的和平、穩定及繁榮。

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