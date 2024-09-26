國慶晚會一票難求！慶籌會：相信北市府會審慎處理公關票

國慶籌備委員會秘書長吳堂安今（昨）表示，國慶晚會主要邀請政府官員及歸國僑胞，雖不清楚門票如何分配，但尊重北市府的辦理，也相信北市府會審慎處理。（記者李文馨攝）

2024/09/26 18:22

〔記者李文馨／台北報導〕由台北市政府主辦的國慶晚會將於10月5日在台北大巨蛋登場，邀請復出的台語天后江蕙獻唱，但此次公關票多於釋出給民眾登記的數量，讓門票一票難求。對此，國慶籌備委員會秘書長吳堂安今（26日）受訪表示，晚會主要邀請政府官員及歸國僑胞，雖不清楚門票如何分配，但尊重北市府的辦理，也相信北市府會審慎處理。

為慶祝中華民國113年國慶，由慶籌會舉辦的國慶晚會，將於10月5日晚上在台北大巨蛋登場，而台北市政府提供台北市議員每人10張票、立委辦公室6張票，台北市里長1人2張票，加上僑委會及各地方政府跟駐華使節、政府官員，最後開放給民眾登記索取的門票僅有5400張（含敬老票）。

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對此，吳堂安受訪表示，今年北市府負責晚會的主辦工作，就他了解，晚會處大部分邀請對象除了政府官員，另也包含歸國僑胞，其他提供民眾索票的部分，由北市府邀集，因此他不清楚公關票的分配，但相信北市府跟晚會處會審慎處理，大會處也尊重北市府辦理過程，相信邀請貴賓都有其規劃。

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