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陳志銘駁圖利新光...稱北士科「前2次流標」 游淑慧曝原因

台北市議員游淑慧。（資料照）

台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/09/26 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲任內，北投士林科技園區地上權案受到關注。針對圖利新光人壽、招標不公的指控，前北市府秘書長陳志銘今天（26日）強調，柯市府不可能圖利特定廠商，有議員認為柯文哲拜訪新光集團董事長吳東進是為了把北士科標案給新光，「若是如此，前2次招標，新光為何領了標又不投標？」對此，國民黨市議員游淑慧直言，新光前2次不投標的原因就是「嫌招標的條件還不夠好」，質疑陳志銘在「顛倒是非的串供」。

針對北士科案爭議，陳志銘今天宣稱柯市府不可能圖利特定廠商，柯文哲一切都尊重促進民間參與公共建設推動委員會專家的意見做成決議。他表示，如果柯文哲拜訪吳東進是為了把北士科標案給新光，為何前2次招標新光領了標又不投標？若新光前2次都有投標，就能在沒有競爭對手的情況下一次取得3塊地，但新光沒有，因此這種私相授受的說法不成立。

對此，游淑慧在臉書發文質疑陳志銘在「顛倒是非的串供」，「前2次新光不標的原因，就是嫌招標的條件還不夠好！第一，權利金底價還沒有往下降；第二，土地使用限制還沒有放寬；第三，3塊地一起標太大了，一次吃不下。前面這些新光人壽的訪談意見說的夠清楚了吧！最後一次終於來標的原因，就是配合新光人壽訪談意見做了修正，而且一來標就得標了，這還不夠好？」游淑慧最後批，「現在新光T17、T18還在擺爛是事實，企圖轉手也是事實，陳志銘是市府高階公務員，此刻不去檢討新光責任，反而幫新光的得標護正當，真是驚世公務員！」

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