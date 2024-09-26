紐約市長、川普被法辦均未動員群眾干預司法 黃帝穎：民眾黨簡直國際笑話

律師黃帝穎。（資料照）

2024/09/26 17:45

〔記者謝君臨／台北報導〕紐約時報引述瞭解事件、但不具名人士的說法報導，現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）因聯邦罪刑被起訴，是美國史上首位在任被起訴的紐約市長。律師黃帝穎指出，民主黨亞當斯與共和黨前總統川普均涉案被法辦，美國兩黨政治人物或有評論，但都沒動員群眾干預司法，嚴守民主底線；這反而凸顯台灣民眾黨動員「小草」包圍司法是鬧國際笑話，「全世界沒人和民眾黨一樣扯！」

員警出身的亞當斯是紐約市110位歷任市長中第2位非裔市長，選前曾宣示上任後將降低犯罪，讓市府走向專業，不過任期不到3年，陸續傳出濫用親信任官及高官涉貪濫權的醜聞。

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黃帝穎表示，民主黨籍現任紐約市長亞當斯涉貪遭調查，最新消息是市長立即發表聲明，強調自己絕對是清白的，堅稱自己遭到迫害。此外，共和黨前總統川普5月也被紐約法院判決偽造文書等案有罪，川普反擊「這是一種恥辱，這是一次被貪腐又矛盾的法官操縱的審判」、「真正的裁決將在11月5日由人民宣判」。

黃帝穎指出，亞當斯與川普均在紐約涉案被法辦，民主國家有評論司法的言論自由，美國兩黨政治人物或有評論，但也都堅持不動員群眾、不干預司法，嚴守民主底線，這才是民主常態。全球民主政黨沒人像民眾黨一樣，動員群眾及黨籍國會議員包圍法院、施壓法官，民眾黨簡直是鬧了國際笑話。

黃帝穎也說，回到台灣，民進黨前總統陳水扁國務費等案，及國民黨前總統馬英九「三中案」均曾遭傳喚，藍綠或有批評，但均未以政黨動員群眾包圍司法，嚴守民主分際。「全世界沒人跟民眾黨一樣扯！」

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