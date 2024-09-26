宜縣府甩鍋中央 宜蘭鐵路高架案淪選舉角力戰場

宜蘭鐵路高架案，是宜蘭重要建設；但碰上選舉，就變成各方角力戰場。（資料照）（記者游明金攝）

2024/09/26 17:50

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好消息！宜蘭鐵路高架地方配合款 陳金德爭取從105億調降至57億

宜蘭鐵路高架地方配合款從105億調降至57億 林姿妙還是不買單

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宜蘭鐵路高架配合款下修！林姿妙要中央全負擔 綠批犧牲縣民權益

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭鐵路高架案是宜蘭重要建設，但碰上選舉就變成各方角力戰場，犧牲的是全體縣民權益。重大建設地方本就應負擔配合款，而今卻是漫天喊價，把應負責任甩鍋中央，這是無能政府的表現，也是刻意杯葛重大建設進行，累積作為選舉資本，為的不是全民，而是私心。

宜蘭鐵路高架一案，原先縣府配合款僅54億元，副縣長林茂盛多次談到配合款問題，都稱縣府有能力負擔，可逐年編列預算。後來，因應物價調整，配合款增至105億元。

地方配合款增加，對縣府財政自是加重，行政院政委陳金德協助爭取，將地方配合款降至57億元，這個數字到底合不合理？對照林茂盛過去的專業談話，縣府是有能力負擔得起的。

只是林姿妙卻不認帳，還要與議長張勝德大張旗鼓拜會立法院長爭取經費。張勝德有志於下屆縣長選舉，這種作球手法，很明顯是在替張勝德搭設舞台，營造聲量與聲勢，卻無助於經費爭取，甚至會干擾與影響中央對宜蘭的補助。

試想，各縣市政府都有地方配合款須負擔的壓力，中央資源有限，倘若要以專案方式給宜蘭鐵路高架案補助，地方卻浩浩蕩蕩到立法院拜會，搞得人盡皆知，各縣市若要求比照辦理，只會增加補助宜蘭的難度，不利宜蘭建設的爭取。

縣府負擔得起調降後的配合款，卻喊話要中央全額補助，希望這只是它的手段與過程；否則，中央若不全額補助，鐵路高架難道就不做了？鐵路高架是宜蘭人的殷殷期盼，政治人物的任何動作，都應以宜蘭最大利益為考量，不要流於杯葛與選舉操作。

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