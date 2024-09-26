新北去年度歲入決算較預算增54億 15億來自罰單收入引議員抨擊

新北市審計處今（26）日在市議會進行決算審核報告，提及新北市去年度總決算歲入決算審定1893億餘元，較預算增加54億餘元，主要是稅課收入暨罰款及賠償收入較預計增加所導致。（記者黃子暘攝）

2024/09/26 17:27

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市審計處今（26）日在市議會進行決算審核報告，提及新北市去年度總決算歲入決算審定1893億餘元，較預算增加54億餘元，主要是稅課收入暨罰款及賠償收入較預計增加所導致，其中以「違反道路交通管理處罰條例等罰款及賠償收入」增加15億餘元引發藍綠議員抨擊；議員黃淑君、林國春、鍾宏仁批評，交通違規多，政府也有責任，且罰單是無法預期的收入來源，依賴於此恐將影響財務穩健。

審計處長張錫朧報告指出，新北市去年度歲入決算數1893億餘元，歲出決算數1885億餘元，歲入歲出賸餘8億餘元；去年度歲入決算數較預算數增加者，以中央統籌分配稅款增加90億餘元最多，另違反道交條例等罰款及賠償收入增加15億餘元居次，主因是立法院於去年4月通過道交條例修正案，恢復及增加民眾可檢舉項目，致交通違規取締件數增加所致。

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黃淑君質詢表示，希望市府嚴格控管財務，不要依賴超收，交通違規罰單超收15億元屬於無法預期、具不確定性的財政來源，過度依賴於此，恐將影響市府財務穩健；況且在罰單超收的狀況下，最終決算仍短絀14億元，若無超收，是否將導致更多短絀？

財政局長陳榮貴解釋，市府恪遵財政紀律，主要歲入來源仍是地方稅收，況且交通違規現行多為科技執法；至於短絀14億元是因市府還債多，還債屬於支出，還債增加就導致收支短絀，市府去年應該舉債的136億元沒有舉債，債務還減少。黃淑君說，照此說法，她可以質疑市府是有計畫性的執行超收。

林國春批評，科技執法24小時執法，民眾在不影響交通的地方暫停上廁所就挨罰，道交條例立意為保障交通安全，執法仍須考量民眾生理需求，道路設計應兼顧安全與便利性，部分路段整條畫紅線，並未考量老弱婦孺臨停上下車需求，科技執法也應提醒民眾。

鍾宏仁表示，豈可對罰單收入有預期穩定成長？這觀念有問題，若罰單收入是可預期收入，市府就應將它編進本預算，罰單多就代表交通做得差，交通違規責任不見得都在民眾身上，市府應該檢視違規較多的項目執行交通改善，否則乾脆通通畫紅線隨時可以開單。

警察局長廖訓誠說，科技執法均有告示，目前市府也加強牌面告示，不只提醒民眾有科技執法，也會明列取締項目。

主計處長吳建國澄清，違反道交條例等罰款及賠償收入增加的15億元，其中只有8億元屬於罰單收入。

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