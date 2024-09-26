民眾黨「邪教化」？ 林智群列14現象

民眾黨近期負面聲量高漲，卻指控執政黨透過特定媒體造謠抹黑，種種言行遭譏「邪教化」。（資料照）

2024/09/26 20:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨近期爭議不斷，負面聲量高漲，支持度下跌，但白營卻指控執政黨透過特定媒體造謠抹黑，甚至要小草「少看新聞」、「剪掉電視線」，讓外界不少人譏諷整個黨越來越像邪教。律師林智群今天（26日）在臉書整理白營「邪教化」的14個現象，讓大批網友笑翻。

林智群今天在臉書列出種種邪教特點，對應民眾黨對支持者的溝通方式、小草內心想法等，整理出一份「邪教檢查表」，首先，「在這個團體中，你彷彿能找到過去一直在尋找的東西，他們非常清楚，什麼是你在找尋的」，對應「超越藍綠、藍綠一樣爛、白一定好」；第二，「當你一接觸這個組織，你對世界萬物就有了全新的看法」，對應「阿北是世界上唯一的真理」；第三，「這個組織的世界觀非常簡單易懂，一目了然，並且可以解釋所有的問題」，對應「相信阿北」。

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第四，「你很難對掌握組織的全貌，事實上，他們也不允許你仔細思考或是檢驗」，對應「錢跑哪裡去，連競總主任都很負責的說我不知道」；第五，「這個組織有一個『大師』、『師傅』、『導師』、『老師』、『上師』、『X師』，只有他能知道宇宙或生命的真相」，對應「阿北就是真理」；第六，「這個組織的教義才是唯一真實的、永遠的智慧，社會上的科學、理性思考等，都會被當作負面的、惡魔的或是不夠啟發，對應柯文哲常講的「科學（柯學）、理性（李姓）、務實（誤植）」。

第七，「外界對於組織的質疑，反而被當作是組織正面的證明」，對應「阿北被押，就是政治迫害，執政黨害怕阿北，才會押他」；第八，「參加組織的人才是菁英，其他人都是病態與敗類，除非他們願意參加我們，讓自己獲得救贖」，對應「小草才是救台灣，其他人都是蠢鳥」；第九，「組織會要求你立刻參加」，對應「趕快捐錢給阿北，200元也可以」；第十，「組織會要求成員透過服裝、飲食方法、自有的語言、嚴格的人際互動關係，將成員隔絕在社會之外」，對應「穿白色衣服，剪掉電視線，看黃國昌直播就好」。」

第十一，「組織會要求你與過去的生活斷絕關係，因為這會阻礙你的成長」，對應「只要親朋好友說阿北不是，他們就是敵人」；第十二，「組織不斷賦予你許多工作，並佔去你所有的時間，你必須賣書、賣刊物、招募新成員、參加課程、靜坐靈修...」，對應「木可公司賣東西賺錢，競選志工要去幫忙」；第十三，「當你開始懷疑為什麼組織當初允諾的『成功』並未發生時，組織會告訴你是你投入不夠，或是信念不足，是你自己的責任」，對應「阿北被押，就是因為我們不夠多人包圍法院」；第十四，「組織要求你嚴格遵循教義與規定，這是唯一獲得拯救的機會」，對應「阿北一定不會錯，如果你動搖了，就是你自己的錯」。

該文曝光後笑翻大批網友，「爹親娘親不如黨親」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「信阿北得永生」、「邪教的特徵都一樣」、「法喜充滿」、「民眾黨乾脆去蓋間廟吧」、「跟邪教真的87％像」、「邪教真是門好生意」、「草們沒辦法接受這種事實」、「昭姿姊都說阿北是示現菩薩了」、「難怪台灣詐騙當道，一直消滅不了，因為傻瓜太多……」、「身在邪教而不自知，以為別人才是邪教」。

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