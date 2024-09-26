為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄114年度總預算規模1986.87億 歲入歲出均創新高

    高雄市長陳其邁強調，114年淨舉借預算數52億元，創縣市合併後歷年最低。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁強調，114年淨舉借預算數52億元，創縣市合併後歷年最低。（記者李惠洲攝）

    2024/09/26 15:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天（ 26日）下午率市府團隊前往議會，說明114年度高雄市總預算案籌編情形，總預算規模1986.87億，歲入1886.37億元、歲出1938.37億元均創新高，淨舉借52億元則創縣市合併後歷年最低。

    陳其邁表示，高雄市114年度總預算以穩健成長、堅守紀律為重點編列原則，114年度歲出總額1938.37億元，較上年度增加242.65億元，增幅14.31％；114年度淨舉借預算52億元，較上年度減少4.9億元，續創縣市合併後14年新低。

    高雄市114年度總預算規模則達1968.87億元，含歲出1938.37億元、債務還本48.5億元。

    高雄市財政局長陳勇勝強調，高雄市淨舉借預算連續14年下降，110年至112年連續3年決算0舉借，陳其邁上任至今，累計減債131億元，其中113年已減債46.5億元。

    高雄市主計處長李瓊慧說明，高雄市114年經常性支出淨增150.61億元，資本支出淨增92.04億元，資本支出全三大機關分別為捷運局佔28.71%、工務局佔17.47%、水利局佔15.33%。

    李瓊慧指出，114年度在加速興建交通路網、推動綠色低碳大眾運輸等軌道建設，共編列122.76億元、通勤月票編列12.17億元；針對重大建設，如風景區整建、新建道路橋梁分別編列4.01億元、25.32億元預算。

    李瓊慧表示，為強化社會安全，114年包含未滿2歲兒童育兒津貼、準公托補助等，成長25.82億元，長照2.0計畫增列65.54億元，以提升服務量能；同時增加公園管理、消防、資訊、社工師等人力，打造宜居高雄。

    陳其邁強調，高雄市114年淨舉借預算數52億元，創縣市合併後歷年最低，顯示市府開源有成，嚴控債務，希望今年預算執行更謹慎，透過整體公共預算的執行，撙節開支，明年決算達到零舉借目標。

    高雄市長陳其邁（中）前往議會，說明114年度高雄市總預算案籌編情形，站立者為議長康裕成。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（中）前往議會，說明114年度高雄市總預算案籌編情形，站立者為議長康裕成。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播