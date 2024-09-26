高雄114年度總預算規模1986.87億 歲入歲出均創新高

高雄市長陳其邁強調，114年淨舉借預算數52億元，創縣市合併後歷年最低。（記者李惠洲攝）

2024/09/26 15:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天（ 26日）下午率市府團隊前往議會，說明114年度高雄市總預算案籌編情形，總預算規模1986.87億，歲入1886.37億元、歲出1938.37億元均創新高，淨舉借52億元則創縣市合併後歷年最低。

陳其邁表示，高雄市114年度總預算以穩健成長、堅守紀律為重點編列原則，114年度歲出總額1938.37億元，較上年度增加242.65億元，增幅14.31％；114年度淨舉借預算52億元，較上年度減少4.9億元，續創縣市合併後14年新低。

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高雄市114年度總預算規模則達1968.87億元，含歲出1938.37億元、債務還本48.5億元。

高雄市財政局長陳勇勝強調，高雄市淨舉借預算連續14年下降，110年至112年連續3年決算0舉借，陳其邁上任至今，累計減債131億元，其中113年已減債46.5億元。

高雄市主計處長李瓊慧說明，高雄市114年經常性支出淨增150.61億元，資本支出淨增92.04億元，資本支出全三大機關分別為捷運局佔28.71%、工務局佔17.47%、水利局佔15.33%。

李瓊慧指出，114年度在加速興建交通路網、推動綠色低碳大眾運輸等軌道建設，共編列122.76億元、通勤月票編列12.17億元；針對重大建設，如風景區整建、新建道路橋梁分別編列4.01億元、25.32億元預算。

李瓊慧表示，為強化社會安全，114年包含未滿2歲兒童育兒津貼、準公托補助等，成長25.82億元，長照2.0計畫增列65.54億元，以提升服務量能；同時增加公園管理、消防、資訊、社工師等人力，打造宜居高雄。

陳其邁強調，高雄市114年淨舉借預算數52億元，創縣市合併後歷年最低，顯示市府開源有成，嚴控債務，希望今年預算執行更謹慎，透過整體公共預算的執行，撙節開支，明年決算達到零舉借目標。

高雄市長陳其邁（中）前往議會，說明114年度高雄市總預算案籌編情形，站立者為議長康裕成。（記者李惠洲攝）

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