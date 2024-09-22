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翁曉玲提案增大法官釋憲門檻 藍黨團：將討論列優先法案

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（資料照）

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（資料照）

2024/09/22 12:21

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，從原先的現有總額過半數同意，改成須三分之二以上同意，對於此提案是否列國民黨團優先法案，國民黨團首席副書記長王鴻薇今（22日）表示，還有待黨團大會討論，但是這樣修法方向確實值得朝野、社會大眾及法界深思。

國民黨立委李彥秀也說，如果大法官人數不足15人時，就有可能出現3、4名大法官的就能作出判決的可能性，翁曉玲的提案能避免「少數大法官」就決定影響人民權利義務巨大的釋憲案。

王鴻薇指出，少數3、4位大法官做出影響國家重大政策釋憲案，確實可以做檢討。但是這樣修法方向，值得朝野、社會大眾及法界思考，不是由民進黨團總召柯建銘馬上打成違憲亂政的法律修正案。

王鴻薇喊話民進黨，不要躲在大法官保護傘下，讓少數大法官推翻立法院的決議，違背民意是社會大眾不能接受的。

李彥秀表示，立法院採取合議制，原本就是讓多元的聲音與價值可以在立院進行討論，未來提案進入司法及法制委員會，也會聽取社會的意見，並且進行審查討論，才能讓大法官的專業審查以及人民的民意取得更好的平衡。

李彥秀認為，真正的關鍵還是在總統提名大法官，必須符合人品、專業、價值這三個重要的條件，這次總統賴清德提名大法官中，有許多非常有爭議的候選人，如果大法官本身都有極大的爭議，釋憲結果又怎麼能取得社會的信任呢？

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