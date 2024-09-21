指國軍應服膺自由民主憲政秩序 學者拋「軍隊民主化」議題

由台灣制憲基金會等單位共同舉辦的「2024國家正常化研討會」，今（21）日在集思交通部國際會議中心舉行，圖為義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/21 15:24

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣教授協會等民團今（21）舉辦「2024國家正常化研討會」，義守大學公管系助理教授吳明孝拋出「軍隊民主化」議題，指出軍隊應作為一個「自由民主政治共同體」的自我防衛意志和力量的展現，才能是團結人民，抵禦侵略的軍隊；高雄科大博雅教育中心助理教授李孝悌也指出，以遵守自由民主憲政秩序的「憲法忠誠義務」作為國軍正常化的準繩之一，建立國軍官兵對自由民主憲政價值的正確認知，才能真正令其將保衛國家安全置於個人、地域和黨派關係之外。

台灣制憲基金會、台灣教授協會、李登輝基金會、新台灣和平基金會、台灣永社、台灣新世紀文教基金會、台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟今（21）共同舉辦「2024國家正常化研討會」，廣邀各界專家學者，首場以「黨旗，在黃埔飄揚著？」為題探討「國軍正常化」議題。

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吳明孝表示，理想中的軍隊國家化，等於軍隊隸屬國家而非私人或個別團體組織的武裝，所以應和公務員一樣政治中立，不參與選舉也不干涉政治運作，且原則上也應由文人領軍，意即軍隊只服從合法選舉產生的民選總統。

吳明孝指出，過去蔣介石主導下的黨國威權體制與軍隊改造，透過特種黨部及政工制度，令黨政軍密不可分，也取得了此前未曾有過的對軍隊全面控制，使其效忠於其個人，也以黨國威權體制壓制了軍方政變的可能，即便美國控制了台灣軍方的身體（軍事訓練與裝備提供），蔣氏父子卻控制了軍隊的心（個人崇拜與意識型態）。

吳明孝強調，「軍隊國家化」的目標雖已透過釋憲和國防二法的制定一定程度的實現，但軍隊應作為一個「自由民主政治共同體」自我防衛意志和力量的具體展現而進一步實現「軍隊民主化」，平時可以由共同體內成員提供專業知識和資源，危機時刻則展現自我防衛的終極集體意志，以改善過去黨國威權體制留下來的「意識形態殘留」及「軍事專業社群封閉隔閡」等遺緒。

李孝悌認為，國家軍隊正常化的關鍵在於國家憲法、法律的完整建構，以及憲政、法治原則在軍隊中的落實，國軍士官兵也應對自由民主憲政價值有正確認知，以恪守「自由民主憲政秩序」的「憲法忠誠義務」作為正常化的準繩之一，在面對時代新挑戰以及中共統戰、輿論戰攻勢等戰情威脅下，仍能超越政治偏好，恪守保衛國家安全的岡位，實踐憲法所規定的超出個人、地域及黨派關係的責任。

淡江大學歷史系兼任助理教授曾令毅也指出，國軍正常化應從軍事院校教育和教材，以及軍事博物館中對建軍理念及國防概念的敘述進行全面檢討。

由台灣制憲基金會等單位共同舉辦的「2024國家正常化研討會」，今（21）日在集思交通部國際會議中心舉行，圖為高雄科技大學博雅教育中心助理教授李孝悌。（記者叢昌瑾攝）

由台灣制憲基金會等單位共同舉辦的「2024國家正常化研討會」，今（21）日在集思交通部國際會議中心舉行，圖為淡江大學歷史學系兼任助理教授曾令毅。（記者叢昌瑾攝）

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