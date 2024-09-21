理解但無法支持廢死 王婉諭千字文曝心聲：恐懼現有機制無法防範再犯

憲法法庭昨判決死刑「有條件合憲」，小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭在臉書發布千字文表示，「我理解廢死，但我無法支持廢死」，再給她100次機會，她都不願意交換這2個生命，「因為這是對小燈泡生命的羞辱」。（資料照）

2024/09/21 12:00

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭昨判決死刑「有條件合憲」，小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭在臉書發布千字文表示，「我理解廢死，但我無法支持廢死」，再給她100次機會，她都不願意交換這2個生命，「因為這是對小燈泡生命的羞辱」，而她恐懼現有機制無法確切防範再犯、無法完成徹底教化；不過，她提到，若台灣未來能夠真正在精神疾病上落實分級分流，給予犯罪者穩定的醫療協助與公權力的戒護，或許那會是她支持廢死的那一天。

「我理解廢死，但我無法支持廢死。」王婉諭指出，有些人說她支持廢死，也有人抨擊她是因選票才改口訴求極刑，事實上，在小燈泡離開前，她理解但無法支持廢死，「如果再犯？被害人的正義呢？」「如果不死，怎麼還給被害人正義？」，這也是她遲遲無法支持廢死的原因。

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王婉諭坦言，小燈泡離開後，從檢察官到法官到各界，都期待能聽到她們對量刑的看法，甚至只希望她們喊「你去死」、「你下地獄吧」；但她當時最想問的是：「我跟他住這麼近，他如果沒有好，出來後會不會再殺人、會不會再殺我其他孩子？」遺憾的是，直到司法程序終結那天，她都沒有得到這個答案，「我恐懼現有機制，無法確切防範再犯，也無法完成徹底教化」。

王婉諭認為，對當時的她來說，就算判決被告極刑，該結論也與她所認為的正義有很大的距離，因為就算行兇者死亡，也無法還她孩子的生命，再給她100次機會，她都不願意去交換這2個生命，「因為這是對小燈泡生命的羞辱」；但事發後，國家、官員讓她有種「只要判死刑，國家責任就完美了」的感受，但被害者家屬心中陰影、壓力，不會因判決而消失。

「死刑是台灣社會的情緒出口」，王婉諭說，當社會破碎、法律無法撫慰人心的時候，社會看見有人殘酷的傷害了別人的生命時，整個社會的創傷、憤怒、絕望，往往使得多數人不知所措、也無法撫平情緒，於是選擇死刑作為安全感寄託，或許就成了唯一的選擇。

王婉諭認為，國家的責任，就是去設法解決這種不安全感的根源；對她來說，在司法審判過程中，被告在多次精神鑑定中都認定沒有復原的可能，尤其家庭與社會因素的條件，更是相當的不利，因此即便她已經是一個長期關注精神衛生議題的倡議者，她對台灣社會的網絡沒有信心，能夠接住他。

王婉諭表示，如果未來台灣能夠真正在精神疾病上落實分級分流，設置「非監所樣態」的司法精神病院，給予犯罪者穩定的醫療協助與公權力的戒護，等到這一天的到來，她才能相信國家，讓她有了訴請極刑之外的選擇，「或許那會是我支持廢死的那一天」。

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