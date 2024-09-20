北市政風處推廉潔漫畫教材 邀麟洋配聯名推薦

台北市政風處推廣校園廉潔教育，與康軒文教合作推出《 Fight again！運動鬥陣行》漫畫教材。（台北市政風處提供）

2024/09/20 21:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政風處推廣校園廉潔教育，今年與康軒文教合作推出《Fight again！運動鬥陣行》漫畫教材，並邀請奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟聯名推薦，期盼以選手的高人氣，引領更多學子重視「運動誠信」議題。

《Fight again！運動鬥陣行》用「運動誠信」為題探討生活中可能面臨的「運動倫理」情境，搭配漫畫角色的經歷和輕鬆活潑的短篇故事，並融合聯合國永續發展目標第16項「和平正義與有力的制度」內涵，盼讀者於閱讀樂趣外，能用更寬廣的視角思辨誠信與品德的重要性，進而在人生賽場上找到自信與勇氣。

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台北市政風處處長林炤宏表示，為走入校園推廣廉潔教育，政風處持續用多元管道進行廉潔及誠信宣導，本書融入「公平比賽」等多面向的議題，既貼近生活經驗，又寓教於樂，讓讀者沉浸在青春熱血的校園漫畫故事裡，能進而瞭解競技求勝的同時，也要展現尊重規則、誠信比賽等精神。

另外，政風處與康軒文教也將在9月27日、9月30日前進校園，分別於松山高中及龍山國中舉辦2場次的書籍講座活動，邀聘專業講師與國、高中生傳遞正確的價值觀念，以及分享運動倫理的重要性，讓體育場不僅是競技場，更成為培養品德與誠信的場所，期望能進一步把「運動誠信文化」深植於校園中，幫助學生從小培養正確觀念，為體育界的永續發展奠定穩固基礎。

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