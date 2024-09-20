史明逝世5週年 守護台灣音樂會傳承「歐吉桑」精神

台中文史團體辦守護台灣紀念音樂會，紀念為畢生投入台獨運動的史明。（好民文化行動協會提供）

2024/09/20 19:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣獨立建國運動先驅史明畢生為台獨奔走，今年逢「歐吉桑」逝世5週年，史明教育基金會與台中公民團體今天舉辦守護台灣紀念音樂會，邀請影視歌三棲歌后洪瑞霞等跨世代音樂人，用音樂傳承史明精神，更呼籲台灣社會共同守護台灣。

史明（施朝暉）2019年逝世，畢生投入台灣獨立運動，史明教育基金會董事長黃敏紅指出，因史明的父親是台中潭子人，史明的獨立台灣會過去也曾在中部地區組織宣傳車隊，選在台中舉辦他逝世5週年紀念音樂會，盼透過紀念史明，呼籲台灣社會共同守護島嶼台灣。

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台灣大地文教基金會董事長陳俊峰指出，史明是台灣打拚奮鬥一輩子的台灣革命者，今天來到音樂會現場的每一個人，在在證明台灣獨立的火種還在燃燒、還沒有熄滅。光合基金會執行長陳偉婷說，光合發起人林佳龍推崇史明的3個精神「台灣應屬於台灣人、台灣一定是民主的台灣、台灣要是世界的台灣」，史明歐吉桑始終相信年輕人讓台灣有希望，音樂會也有年輕世代參與，樂見年輕世代延續歐吉桑的精神、承擔守護台灣的責任。

台中市好民文化行動協會副理事長林芳如指出，史明歐吉桑過去為世世代代的台灣努力，現在台灣面臨在野黨杯葛及中國武力威脅，史明堅持在體制外進行建國運動，與基層一同在民主思想上深化的共好精神，也是現代大眾要鬥陣打拚行動的支柱。

公投護台灣聯盟理事吳蕙樺指出，目前國際局勢的發展對台灣來說仍然相當地緊張，民眾千萬不能鬆懈；台灣中社社長賴靜嫻說，史明心心念念都是提醒台灣人要團結，要為台灣打拚，今日音樂會除紀念史明，也提醒大家繼續團結為台灣打拚。

紀念音樂會在台中市大墩文化中心登場，邀包括洪瑞霞、本土音樂師匠王明哲、台灣首席搖滾樂團朱頭皮爵士樂團、台語金曲獨立樂團拍謝少年等演出，吸引不少人參與。

台中文史團體辦守護台灣紀念音樂會，紀念為畢生投入台獨運動的史明。（好民文化行動協會提供）

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