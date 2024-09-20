國土計畫法延後上路？卓榮泰：審慎了解做最終決定

針對國土計畫法上路期程，行政院長卓榮泰今說明，他將和內政部、農業部，就該案所面臨到事實和法律困難，以及外界各種聲音，進行審慎了解後再做最終決定。（記者羅沛德攝）

2024/09/20 18:25

〔記者陳政宇／台北報導〕國土計畫法預計明年4月上路，但有9個縣市未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委皆呼籲暫緩。行政院長卓榮泰今（20日）說明，他將和內政部、農業部，就該案所面臨到事實和法律困難，以及外界各種聲音，進行審慎了解後，再做最終決定。

立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢，朝野立委聚焦國土計畫法上路期程。民進黨立委蔡易餘質詢時表示，國土計畫法是在國民黨執政時期、2015年底完成立法，目前於「國土功能分區圖」劃設階段，原定各縣市政府須於今年6月30日前遞交「國土功能分區圖」草案至中央主管機關，但截至今年9月16日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣9個地方政府，未如期繳交功能分區圖，導致整體規劃進度嚴重延誤。

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卓榮泰答詢說，總統賴清德上任後，持續請內政部、農業部全力推動國土計畫法，讓它順利上路，並請尚未送達功能分區圖的縣市在法定期間送達，有若干縣市允諾9月底或年底送來。

蔡易餘提醒，有地方政府召開公聽會時都在批判、甚至製造假消息，讓人擔心該法若貿然上路，恐產生很大的民怨；政府能否緩衝、增加比較長時間做有效溝通，同時完備子法和相關配套措施，方能讓國土計畫法的上路更順遂。

對此，卓榮泰表示，他不相信當初制定這部法律時，完全沒有尊重、顧慮農民權益，但其中有若干解釋和文字用語，確實讓人在解釋或實施上產生疑慮；他會持續要求內政部，繼續請還沒有送分區圖的地方政府送來，若真的無法送，這對明年4月全國實施上路是有困難的，因為國土計畫法第45條規定是要一併公告、不能割裂。

卓榮泰坦言，因為有9個縣市尚未送來，導致事實上的困難，而在法律上若未一併公告，則有法律執行的困難，這部分容許他和內政部、農業部，就事實及法律的困難、以及外界各種聲音，做最終決定。

國民黨立委林思銘則詢及，總統賴清德是否贊成應該延後執行？卓榮泰澄清，行政部門尚未做出任何決定前，他還沒向賴清德報告此事，故總統府是否贊成，並沒有是或否的意思，因為行政部門還沒有做出最終的決定。他會審慎了解大家反映給行政院的態度和內容，儘速做出決定後，讓大家往那方向去推動。

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