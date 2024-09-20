撥補千億健全台電財務 卓榮泰：10月不該再調漲民生電價

行政院長卓榮泰今在立法院會應詢表示，他期待在民生電價方面，10月不應該再調漲，但仍須交由電價審議委員會獨立審查。（記者羅沛德攝）

2024/09/20 18:16

〔記者陳政宇／台北報導〕電價審議委員會本月將討論10月電價調漲與否，行政院長卓榮泰今（20日）表示，行政院提案撥補台電一千億元用於穩定民生電價、健全台電財務；他期待在民生電價方面，4月調過1次後，10月不應該再調漲，但仍須交由電價審議委員會獨立審查。

立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。國民黨立委林思銘質詢時關切，今年9月將再召開電價審議委員會討論電價調漲，但人民生活已苦哈哈，台電則對外表示，若立院未通過一千億預算撥補，依據成本計算，電價仍需調漲12%；林質疑，台電不檢討能源政策，若只想靠政府撥補彌平虧損，恐形成惡性循環。

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經濟部長郭智輝答詢說，電價自今年起將依法由電價審議委員會決定，電價漲幅完全由他們決定；至於台電經營狀況，過去產生虧損大部分是原物料價格上漲，俄烏戰爭導致進口材料漲很多，必須補貼民生用，每年都要補貼一千多億元，但過去未反映在電價，而造成台電嚴重虧損。

林思銘追問，電價是否須調漲12%才能彌平虧損？郭智輝澄清，這是兩件事，彌補的是改善台電財務情形，與電價沒有絕對關係，這次電價調整由審議委員會決定，但1000億撥補是要改善台電財務狀況，台電過去承擔很多補貼政策，財務狀況非常糟糕。

若台電獲撥補一千億元，電價是否就不調漲？郭智輝表示，審議委員會將會參考，應該是可以不漲。

卓榮泰則強調，電價重點在於維持民生穩定，反映成本也要照顧民生，今年提出一千億元追加，但「沒有這一千億絕對會漲電價」的說法絕對不對，今年的一千億元可用於穩定民生電價，也可以讓台電財務比較健全，但電價審議委員會是獨立作業的審查結構。

林思銘再度詢及，因應民生需求，電價是否不調漲？卓榮泰說，電價不只是民生在用，第一個條件是照顧人民，民生電價在4月已調整過一次，他認為考量民生的穩定，不應該再調漲，但仍須交由電價審議委員會，這是他的期待。

至於要撥補到何時？卓榮泰指出，希望兩年內讓台電財務健全、調整體質，不用再負擔這麼多政策補貼，恢復到目的事業主管機關，且要穩定開發新電源。郭智輝也補充說，經濟部對這點有把握，預測明年材料成本不會再往上，應該該會達到立委期待，（台電）不會再虧損。

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