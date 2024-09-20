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    22歲郭宇軒赴上海失聯 海基會已發函海協會：還沒收到回音

    海基會秘書長羅文嘉（圖）今表示，海基會已發文詢問海協會郭宇軒的情況，但目前還沒收到回音。（資料照）

    海基會秘書長羅文嘉（圖）今表示，海基會已發文詢問海協會郭宇軒的情況，但目前還沒收到回音。（資料照）

    2024/09/20 18:19

    〔記者鍾麗華／台北報導〕22歲應屆大學畢業生郭宇軒，8月底入境中國上海後失聯至今，家屬相當心急，另外，台塑集團高層管理幹部日前也遭到「邊境控制」。海基會秘書長羅文嘉今（20）日表示，台塑高層管理幹部已回到位在寧波的工廠，而海基會也發文詢問海協會郭宇軒的情況，但目前還沒收到回音。

    羅文嘉指出，郭宇軒8月27日向公司請假一週到中國，但一週過後沒有回來工作，9月18日海基會接到高雄警察局的報案希望協尋，9月19日跟郭宇軒的母親了解，也隨即發函給海協會，希望海協會了解郭宇軒人在哪裡，但目前還沒收到回音。

    台塑集團高層管理幹部日前遭到「邊境控制」，羅文嘉說，該管理幹部2週前被中國公安留置，海基會日前與該公司在台灣的主管聯繫，台塑表示，人已回到寧波的工廠，至於為何被留置，並沒有對外說明，基於公司隱私、業務跟個人安全，海基會也不便多做報告。

    羅文嘉強調，有越來越多在中國旅行、就學、工作等的風險，台灣是民主、自由、法治的社會，可是中國社會與政治體系不像台灣對人權的重視，也不像台灣這麼清楚與具體，很多個案發生都是充滿不可預測性，且風險極高。

    羅文嘉指出，不僅是台灣，日本也有大藥廠在中國工作20幾年的高級主管，去年3月準備回日本，卻被中國公安逮捕留置，中國公安一直到去年8月才對外證實。而該名日本人今年8月才被以間諜罪起訴，但起訴證據跟內容目前都看不到。日本外交部也透過多次的向中國相關單位來詢問，要求應該有的基本人權保障，但是都沒得到回應。

    羅文嘉提醒，除非工作、婚姻、就學非得要去中國，站在海基會立場，仍建議盡量減少前往，盡量避免風險。

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