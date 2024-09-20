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    顧立雄：黎巴嫩BB Call爆炸案與台灣無關聯

    國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）

    國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）

    2024/09/20 14:46

    〔記者李文馨／台北報導〕在黎巴嫩連續爆炸造成多人死傷的呼叫器（BB call），疑出自台灣金阿波羅公司，其董座許清光強調僅提供商標貼牌。對此，國防部長顧立雄今（20日）在立法院會前受訪表示，國防部跟各國都有軍事跟情報交流，但無所悉這案子或是涉入，勿再把台灣無端捲入這樣的事情。

    立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，國防部長、經濟部長及外交部長會前也針對黎巴嫩BB Call爆炸案接受媒體聯訪。

    國防部長顧立雄表示，國防部跟各國都有軍事跟情報交流，不會跟這案子有所悉或是涉入，不要再把台灣無端捲入這樣的事情。針對國安人士指，發現多起來自境外認知作戰要連結此案件與台灣，顧立雄則回應，有看到認知作戰操作痕跡，根據相關單位發現的數據顯示，有這樣的狀況存在。

    經濟部長郭智輝說，據他了解，該公司這2年出口26萬套BB Call，從來沒發生過爆炸，且BB Call裡的零組件是比較低階的IC、電池，這些都不會產生爆炸，目前實際狀況司法已經介入調查，行政機構會完全配合司法調查。

    至於是否影響台灣國際形象，外交部長林佳龍強調，台灣並未直接出口這款呼叫器，司法單位正在調查中，國際媒體也在逐步了解，呼籲外館注意安全，並與各國交換相關資訊。

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