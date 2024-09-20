「巡護七號」啟航 海巡署：公海巡護代表我國強化國際參與

巡護七號今天自高雄啟航，展開公海巡護任務。（圖由海巡署提供）

2024/09/20 14:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」今（20）日自高雄港出發，執行今年第3航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」。海巡署強調，公海巡護代表我國強化國際參與，也是我國遠離歐盟IUU漁業不合作第三國警告名單（黃牌Yellow Card）重要關鍵。

海洋委員會海巡署主任秘書黃世賢及艦隊分署分署長廖德成等人，於出航前赴「巡護七號」頒發加菜金，並轉達主任委員管碧玲叮囑，除圓滿完成公海巡護任務外，務必注意執勤安全。

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艦隊分署表示，這航次遠洋巡護任務預計於10月24日返台，全程共計35天，全程將與漁業署保持密切聯繫，掌握我國遠洋漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍。

這次護漁主要任務是前往中西太平洋作業漁區（WCPFC），依國際海洋法公約規定及因應國際趨勢現況，落實國際漁業責任制，並依政府護漁標準作業程序執行漁業巡護工作，執行管轄及登臨檢查的權利與義務，加強查緝違規作業漁船，以維護我國漁船在中西太平洋公海作業的漁業秩序及提供公海上急難救助。

海巡署表示，公海巡護不僅代表我國強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也是我國遠離歐盟IUU（非法Illegal、未報告Unreport、不受規範Unregulated）漁業不合作第三國警告名單（黃牌Yellow Card）重要關鍵，同時也藉此機會慰問台灣遠洋作業漁船，轉達政府的關懷溫情，確保我國公海作業漁民的生命財產安全。

巡護七號展開為期35天的公海巡護任務。（圖由海巡署提供）

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