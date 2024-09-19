盧秀燕登國際賽車展演廣告 挨批蹭熱度花公帑做個人秀

陳淑華批國際賽車展演到台中又見盧秀燕大頭照，斥盧花公帑蹭賽車熱度大內宣。（圖：陳淑華提供）

2024/09/19 20:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國際賽車車隊展演28日將在台中市政路封路進行，台中市議員陳淑華接獲民眾反映，又見台中市長盧秀燕蹭賽車熱度，大頭照放上賽車宣傳廣告，高掛在台中國際會展中心工地外牆，花公帑做盧秀燕個人包裝秀，且會展中心工程預算一再追加，工程更延宕3年，十足諷刺。

台中市配合國際賽車車隊到台中進行賽車展演，28日將封市政路進行，市府各單位總動員配合賽事，不過，近來有民眾發現，盧市府雙標，要求市政路沿線工地須拆除影響市容廣告看板，卻放行建築工地上掛賽車展演的宣傳廣告物；陳淑華另接到民眾反映，台中國際會展中心外牆也高掛有盧秀燕大頭照的賽車展演廣告。

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民眾不以為然指出，每年台中購物節就老是看到「置入行銷」盧秀燕的海報、布條，這次盧秀燕又蹭賽車熱度，在台中國際會展中心外牆掛的賽車大型廣告上市長照片比賽車還大，根本是假賽車之名，花公帑行市長個人秀之實。

陳淑華痛批，台中國際會展中心原本預定2022年完工，現在不但工期延宕至少3年，預算還從58億元追加到75億元，再追加到89億元，盧秀燕拚命蹭商業活動賽車聲量，卻不檢討台中國際會展中心工期延宕再延宕、預算追加再追加，只會花大錢做大內宣，端不出具體產業政策，看不到台中市整體產業的發展性。

經發局︰市長是城市代言人

經發局指出，有關國際賽車展演宣傳，因市長是城市代言人，代言城市重大活動也向來是各縣市首長義務，沒有其他用意，應正面看待。

經發局另強調，台中國際會際會展中心工程調整為兩期進行，第一、二期工程分別於2019年3月20日、2022年4月10日開工，期間受疫情及全台缺工影響，物價指數上揚，議會決議通過一、二期工程總預算達88億1124萬8000元；截至目前一期工程進度已達99.90%、二期工程進度達99.35%，預計今年可完工，2025年正式開幕。

都發局則指出，除會展中心的廣告外，因市政路將舉辦賽車展演，當天有逾3萬人到場觀賞，基於公安已前往封路路段兩側共13處工地安全稽查，目前有3處工地共襄盛舉申請自費掛連結賽車的廣告看板；另有3處興建中社宅也掛有以賽車為背景宣傳獲國家卓越建設獎社宅的廣告，相關廣告協助城市在地運動產業、觀光、消費等行銷，均符合配合政府公益性活動等規定。

國際賽車展演場地市政路旁的建築工地出現與工地無關廣告，批挨市府雙標。（記者蘇孟娟攝）

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