稱「都市計畫法」授權市府自訂容積率！黃珊珊：京華城是通案不是唯一

黃珊珊說「京華城不是都更，是都市計畫」，都市計畫法本就授權台北市有權力自己訂容積率、容積獎勵。（記者田裕華攝）

2024/09/19 18:14

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊今日在記者會中表示，「都市計畫法」本就授權台北市有權自己訂容積率，容積獎勵在細部計畫中是台北市的「通案」，京華城案不會是未來的唯一；北市議員林珍羽也強調，京華城建照第1、2次變更的日期都不在柯任內，現在拿什麼理由說柯文哲圖利？

民眾黨立委立委黃珊珊、林國成以及4名黨內北市議員林珍羽、張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩今日共同召開「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會。黃珊珊指出，依照「都市計畫法」24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議，市府最高首長亦無權刪改。

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非都更地區給容積獎勵，於法有據，黃珊珊解釋，「台北市都市計畫施行自治條例」第25條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率。國土署長吳欣修曾說「容積率由地方政府的細部計畫訂定」，一般容積獎勵上限不可超過20%，國土署也尊重地方政府原來訂定的基準容積跟容積獎勵。

黃珊珊說，細部計畫訂定容積獎勵，並非沒有前例，她舉郝市府任內案例，中泰賓館變成東方文華也是依「都市計畫法」24條自提申請，提供住房優惠換容積25%；「台北好好看」計畫，騰出公園綠地可換樓地板容積；另外，南港段三小段41地號，106年都委會給容積獎勵10%，盼引進策略性產業；107年南港經貿園區特定專用區細部計畫，有立體連通道獎勵，上限不得高於容積20%。

「京華城不是都更，是都市計畫」，黃珊珊認為，「都市計畫法」39、85條，本就授權台北市有權力自己訂容積率、容積獎勵，所以柯文哲是違反什麼法？有關容積獎勵在細部計畫中，是台北市的「通案」，因此京華城案不是唯一，也不會是未來的唯一，所有的細部計畫都同樣標準，公務員也是依法行政，沒有人明知違法而故意做出違法的事。

林國成也說，京華城法定容積是560%，增加容積是京華城自提計畫，都在合法範圍，柯市府時代，恢復法定容積560%，都有歷史淵源、事證明確。不過，地方建設演變到政治操作、司法追殺，並非只有柯文哲受害，公務人員都心生畏懼，何其無辜。

林珍羽提到，柯文哲前市長被「黨檢媒」一體羅織罪名，京華城建照第1次、第2次變更的日期，都不在柯文哲任內，法官、北檢現在拿什麼理由說柯文哲圖利。現在京華城正在施工中，若柯有犯罪事實，為什麼不勒令停工？

林珍羽重申，民眾黨要求程序正義、公平正義、司法正義，「若柯文哲有罪，請你勒令停工，不要亂潑髒水，押人取供」，不然只會讓北檢誠信蒙上陰影。

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