中國取消34項農產品免關稅 陸委會：中共善意都有政治目的

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2024/09/19 18:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國宣布25日起，停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策。中國國台辦並聲稱「賴清德當局」上台以來，頑固堅持台獨立場，阻礙兩岸交流。陸委會反批，中共善意都有政治目的，給「連胡會」和「宋胡會」的禮物，現在突然取消要拿回去，這一次就是最好案例。

國台辦發言人陳斌華宣稱，中方秉持「兩岸一家親」理念，於2005年8月1日及2007年3月20日起，分兩批對原產於「台灣地區」的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅，「台灣農漁民從中獲得實實在在的好處」。

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陳斌華還嗆聲，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀獨挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制中國1000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉。

對此，陸委會發言人梁文傑表示，這34項農產品是連戰和宋楚瑜當年去中國，國民黨跟中共開兩岸經貿會談，當時國台辦單方面宣布34項農產品免稅，並沒有經過政府與政府之間的交涉，算是給「連胡會」和「宋胡會」的禮物，現在卻突然取消要拿回去。

梁文傑強調，所有單方面的經貿好處，都是中共可用來做為武器的工具，中共善意都有政治目的，隨時可以把善意收回去，這一次就是最好案例。當初34項是中共單方面宣布要給台灣的，現在就單方面宣布要收回去。我們好奇的是，中國才剛宣布釋迦、柚子可以進口，現在突然又宣布這兩項要課徵關稅，「我不太明白這樣做法的用意」。

針對國台辦聲稱，台灣單方面限制中國1000多項農產品輸入。梁文傑回應，台灣跟大陸之間，當然還有很多項我們的產品，目前是禁止進口。我方也希望雙方坐下來好好談一下，特別是透過WTO機制來談。

此外，關於中國對台祭出經貿制裁，是否影響政府開放旅行業者組團赴中的政策？梁文傑說，這兩個沒有關係，政府是認為兩岸觀光要對等，且國家安全有很多考慮。這個案件是再次告訴大家，中共善意都可以被任意取消，你拿到善意有一天會單方面收回去。

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