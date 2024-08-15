前立委稱陳宗彥起訴是「打臉」 高檢署：與事實不符

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者，台南地檢署今日將他起訴。（資料照）

2024/08/15 16:54

〔記者王定傳／台北報導〕前行政院發言人陳宗彥被控在南市府任職時，接受性招待，原本因查無不法事證而簽結，但南檢重啟偵查，查出陳宗彥接受酒店業者性招待2次，依貪污治罪條例等罪嫌起訴陳宗彥；對此，踢爆陳宗彥接受性招待的民眾黨前立委陳琬惠批評：「南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署」；高檢署今表示，南檢今日偵查終結該案件，是依高檢署指示分案查明，自無「打臉」之說，外界質疑行政調查部分，內容與事實不符。

去年曾召開記者會踢爆陳宗彥的陳琬惠今日表示，陳宗彥被南檢起訴，證實她去年2月的記者會所言不虛；她並質疑：「如此敗壞官箴的劣行，拖延至今才要處理，要說沒有政治力介入，實在很難讓人相信」、「更重要的是，南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署！公務員接受酒店業者性招待並幫喬事，監察院竟然可以彈劾不成立」等語。

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陳琬惠並提到：「2014年辦陳宗彥辦沒幾個月移交後就以「查無不法」簽結，去年6月高檢署甚至認定，當初偵辦陳宗彥時查無違失也無包庇或放水，如今南檢正式起訴，如此自相矛盾的調查，法務部要不要出來向社會大眾公開說明，到底是誰在壓陳宗彥案？」

對此，高檢署表示，去年6月間，高檢署公布的行政調查報告，明白揭示調查結果：「（一）有關相關公務員是否涉有違反貪污治罪條例罪嫌部分，現已由南檢偵辦中。（二）有關洩漏、交付相關偵查資料者是否可能涉及的相關刑事責任部分，亦由南檢分案偵辦中。」等語。

高檢署強調，行政調查報告從未有：「高檢署去年重新再檢視全案，也認為沒有問題」、「南檢的起訴，重重打臉監察院與高檢署」情事，南檢今日偵查終結該案件，是依高檢署指示分案查明，自無「打臉」之說。

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