陳宗彥涉接受性招待遭起訴 黃國昌：當初還有臉稱「抹殺人格」

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2024/08/15 15:15

〔記者李文馨／台北報導〕行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者招待涉及貪污，台南地檢署起訴建請從重量刑。民眾黨立委黃國昌今（15）日指出，陳當初還有臉稱被「抹殺人格」，現在直接被檢察官打臉，並質疑監察院早已掌握監聽譯文，當初為何無疾而終？

黃國昌下午在臉書以「敗壞的官箴、可恥的監察院」為題發文表示，陳宗彥在台南市政府任職期間，因為涉嫌接受色情業者性招待、替其喬事，今天遭到檢察官依違反「貪汙治罪條例」不違背職務收受不正利益罪起訴，起訴內容也與民眾黨前立委陳琬惠所揭露的如出一徹。

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黃國昌指出，陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，自2012年11月至2013年12月至少交易12次；期間更遭查獲接受無償性招待，即為色情業者「關心」延宕的工程進度，並介入警察人事案，「效率」非常之高。他當初竟然還有臉說「這是未經查證的內容，抹殺一個人的人格」，今天直接被檢察官打臉。

黃國昌質疑，這起檢調早已掌握監聽譯文的貪腐弊案，當初為何無疾而終、到底是誰在壓案放水，迄今真相不明、無人負責，證明從桃園市前市長鄭文燦到陳宗彥，新潮流果真很「夠力」；而監察院更是令人不齒，當初護航陳宗彥、不敢彈劾，更印證不過就是一個「廢物院」，難道還不重新啟動彈劾、繼續放水下去。

民眾黨團也發文提及，原本高檢署說查無不法而簽結，但南檢重啟偵查後，卻查出陳接受酒店業者性招待2次，犯後態度不佳，偵結起訴請求從重量刑。黨團質疑，當初的偵辦有無政治力介入？有沒有包庇或放水？如此自相矛盾的調查，法務部打算要如何自圓其說？

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