政院坦言「北部電力不足」朱立倫：政府應明白告訴大家缺電的事實

針對行政院發言人坦承台灣北部地區供電不足，國民黨主席朱立倫今日下午出席中元普渡活動受訪時表示，台電真的很辛苦，應該明白告訴大家缺電的事實，而且缺電問題已經愈來愈嚴重。（記者朱沛雄攝）

2024/08/15 15:09

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院發言人坦承台灣北部地區供電不足，國民黨主席朱立倫今日下午出席中元普渡活動受訪時表示，台電真的很辛苦，應該明白告訴大家缺電的事實，而且缺電問題已經愈來愈嚴重。

朱立倫強調，賴政府限定AI等新科技大廠設廠必須在桃園市以南，對台灣產業發展不公平，而且也不可能這樣犧牲北部的科技發展，賴政府應該好好面對缺電的事實，民進黨也不用再拗下去，而且所有國際友人都告訴台灣，供電牽涉國家安全問題，民進黨如果還不能放下過去的意識型態包袱，將對產業穩定發展帶來傷害。

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此外，朱立倫日前才與有意爭取下一屆自民黨總裁的日本眾議員石破茂會面，他今天表示，自己與石破茂是老朋友，大家見面很開心，石破茂對於台灣區域安全、能源供應穩定表達關心，雙方交換意見，相信石破茂對台灣的關心以及在區域安定方面的經驗，有許多值得配合的地方，而且石破茂從已故前總統蔣經國時代迄今，一直與國民黨有深厚的友誼。

國民黨主席朱立倫15日出席中央黨部中元普渡。（記者朱沛雄攝）

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