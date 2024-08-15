體育部籌備程序啟動 綠委舉林郁婷事件籲重視運動外交

民進黨立委吳沛憶。（圖由吳沛憶國會辦公室提供）

2024/08/15 12:26

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院已正式啟動「體育暨運動發展部」籌備程序。同樣關心體育政策的民進黨立委吳沛憶也強調，這不只是新部會，而是運動政策思維的改革。她並提出3點看法，首先是運動外交要有專責單位。她說，從我國奧運女拳擊手林郁婷遭惡意攻擊事件來看，更顯示迅速對國際發聲的重要性。

吳沛憶表示，運動發展不能4年熱一次，要有穩定的支持。奧運賽場就是各國的「軍備競賽」，除選手訓練，還有新科技投入。台灣不前進，就會被拋在後面。「體育暨運動發展部」是總統賴清德的政見，也是她的競選政見，身為立法院女子運動外交促進會的副會長，她也提出以下3點看法。

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首先，運動外交要有專責單位。吳沛憶指出，林郁婷被惡意攻擊，顯示國際發聲的重要性。到國際參賽就是外交，台灣必須加強運動外交，在遭遇不公待遇時，迅速對國際發聲。而透過運動賽事、訓練交流合作，也能提高台灣的國際參與。運動部要有具國際能力的人才，在國際上捍衛選手權益，為台灣促進交流。

其次，國手培訓要更靈活。吳沛憶說，體育署的國手培訓，是把國手、教練集中在國訓中心，關起門密集訓練。這是要選手專心，但每個單項運動發展性不同，每個選手條件也不同。對有些選手和教練來說，為了積分賽，長達1至2年離開原屬工作、家庭，進駐國訓領取生活津貼，是另一種負擔。

吳沛憶以霹靂舞為例，少了與原屬社群的交流，有可能失去技術提升的機會。她說，霹靂舞比的不只是動作難度，還包括音樂性、創意、招式多元性。因應新興運動的崛起，在集中式培訓外，要給選手更多的選擇。

最後，有全民運動風氣，運動產業才會蓬勃。吳沛憶說，過去政府的運動思維，只有競技體育，仰賴單項協會。台灣從小只有參加校隊和不會運動兩種人。歐美許多國家都有社區俱樂部，從小培養運動風氣，帶來國民健康，也成為「買票觀賽」運動產業的底氣。

吳沛憶表示，台灣這幾年社區運動興起，足球、棒球都有愛好者自行組隊參加的聯賽，很多小朋友都參與其中；但政策並未跟上，現在的體育署沒有專門的「社區運動」業務。未來運動部必須有社區運動政策，納入包括運動聯賽、滑板、霹靂舞等新興運動項目等。

吳沛憶強調，行政院已啟動「升格體育部」作業，這是台灣導入全新的運動政策思維契機。運動產業的蓬勃，能夠延長選手退役的職業生命，這同等重要。她也正籌備邀請專家、民間一起討論。她說，台灣國手有好表現，運動組織和政策更要跟上。4年的時間不長，「我們要加緊衝刺，打造更強的台灣隊！」

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