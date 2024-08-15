力阻重蹈烏克蘭覆轍 石破茂：台日應與民主陣營攜手合作

外交部長林佳龍（前排右）歡迎日本眾議院「思考日本安全保障議員之會」團長石破茂眾議員（前排左）一行。中為前防衛大臣、眾議員中谷元。（圖由外交部提供）

2024/08/15 11:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本下任首相熱門人選、眾議員石破茂正率團在台訪問，昨（14）日接受外交部長林佳龍午宴時當面強調，為防止「今日烏克蘭，明日東亞」情況發生，台日雙方應與民主陣營國家攜手合作強化嚇阻力，共同維繫東亞及台海和平安全。

日本眾議院「思考日本安全保障議員之會」訪問團成員包括團長石破茂、共同團長前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周與北神圭朗等6位眾議員。昨天午宴也邀請綠洲文教基金會執行長謝文生與台北海洋科技大學副校長呂耀志等人出席，就印太區域情勢、供應鏈韌性及糧食安全等議題深入交換意見，氣氛熱絡。

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林佳龍致詞表示，台日地緣相近，共享民主、自由等普世價值，兩國人民對彼此抱持親近感，同時也共同面臨威權主義擴張威脅，因此雙方應建立安全對話機制，以利討論因應未來各種緊急事態。

林佳龍也表示，感謝日本政府多次在國際場域發揮影響力，重申台海和平穩定的重要性，提升各國對台海安全的重視，此外，台灣已申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），今年CPTPP主席國加拿大已就「奧克蘭三原則」提出新指引，鼓勵所屬成員與申請加入的經濟體啟動非正式諮商，期盼日本也能儘速與台灣展開非正式諮商會議，協助台灣早日加入。

石破茂致詞時感謝林佳龍盛情款待，表示此次來訪與台灣各界政要進行深入交流，獲益良多，期盼未來能建立對話機制持續交流。

石破茂也說，為防止「今日烏克蘭，明日東亞」情況發生，台日雙方應與民主陣營國家攜手合作強化嚇阻力，共同維繫東亞及台海和平安全。

外交部長林佳龍（中）款宴日本眾議院「思考日本安全保障議員之會」訪團，左為眾議員前原誠司，右為前防衛大臣、眾議員中谷元。（圖由外交部提供）

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