對照《柯P管理學》 李忠憲：理論與實踐之間的諷刺

學者李忠憲發文點出《柯P管理學》名言對照，直批「理論與實踐之間的諷刺」。 （記者洪瑞琴攝）

2024/08/14 23:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民眾黨主席柯文哲陷入「京華城」爭議與總統大選政治獻金風暴中，引起各界議論。學者李忠憲今（14）日繼發文「柯文哲式詐騙的特點」後，又再整理出柯文哲自己出的《柯P管理學》名言對照，直批「理論與實踐之間的諷刺」。

李忠憲點出《柯P管理學》一書有幾個名言：「一個人走得快，一群人走得遠；每個人的一小步累積起來，是整體巨大的進步」、「做對的事，其他一切自然會跟上」、「不浪費時間在無謂的事上」、「 能夠解決問題的才是人才」。

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「千萬不要忽略細節，不要因為問題小而不處理」、「若有SOP，就可以用最快的方式擴散，讓團隊成員無論何時進來，都能立即上手，一起全速前進」、「透明就是最好的防腐劑」、「壞消息往上傳的速度，決定一個團體的好壞」。

李忠憲表示，柯文哲一再強調透明、有效率的管理，卻在政治獻金風暴中反其道而行之，導致民眾黨的形象受損、信任度下降。這樣的現實與理論間的反差，正如黑格爾所言：「理論是灰色的，而生命之樹常青。」

李忠憲表示，尤其柯文哲的名言「透明就是最好的防腐劑」，如今卻成為自己最大的諷刺，揭示了柯文哲在政治實踐中的失敗。只知道理論、無法實踐本來就是柯文哲的特性，「一個不會開刀的外科醫師，就是柯P管理學最好的註解」！

此篇發文前，李忠憲還以「柯文哲式詐騙的特點」為題，指出柯文哲「話術靈活，言辭模糊」、「利用民粹，吸引支持」、「翻臉比翻書快」等這些特點，使得柯文哲在政治舞台上具有很強的生存能力，但同時也容易招致批評。李忠憲連發2彈，句句切中「反柯」觀點，引起網友共鳴。

學者李忠憲整理《柯P管理學》名言對照，直批「理論與實踐之間的諷刺」。 （擷自臉書）

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