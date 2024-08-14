台南完成國土功能分區圖 提報內政部審議

南市已完成國土功能分區圖草案，並報請內政部審議。（台南市都發局提供）

2024/08/14 22:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市國土功能分區圖草案，已完成市級審議，後續報請內政部審議通過後，將依法於2025年4月30日公告實施。

台南市長黃偉哲表示，國土功能分區圖及使用地劃設，是未來土地管制的依據，除了依照全國國土計畫的指導原則，也廣泛蒐集社會各界意見，納為地方劃設參考，以兼顧國土保育與城市發展需求。此外，民眾對於國土計畫法有誤解部分，市府也將持續加強與民眾宣導和溝通。

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南市國土計畫於2021年4月30日公告實施後，由地政局啟動國土功能分區圖繪製作業，草案公開展覽期間，共收到777份陳述意見書，經統計陳情議題，以「劃出國土保育地區」最多，包括「劃出農業發展地區」、「改劃為城鄉發展地區第2-1或農業發展地區第4類」等。

南市都發局長徐中強說，大都依中央所制定的通案性原則予以劃設，然而為求土地使用管理制度的順利轉軌，以及國土功能分區劃設的合理性，市府團隊透過人民陳情意見，提出屬於南市因地制宜劃設原則，例如鄉村區單元調整、農業發展地區檢討劃設、因應產業需求劃設等，以回應民眾訴求。

另外在土地使用上，也儘量維持現行非都市土地使用管制規則有關容許使用項目、使用強度規定，讓新、舊制度能順利接軌，建立國土空間的使用秩序。

徐中強表示，國土功能分區目前完成市級國土計畫審議會審議，接續將由內政部國土計畫審議會討論，最終仍以內政部核定成果為準。對於報部審議內容，市府也準備好了，將力爭中央支持。

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