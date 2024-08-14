批柯文哲又用「素人」狡辯法 林俊憲：根本是巨嬰！

柯文哲14日下午發布黨員信，聲稱會有這些爭議發生，都是因為他識人不明、用人不當。（資料照）

2024/08/14 17:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金申報不實風暴，檢調今天（14日）大動作展開搜查。柯文哲下午發布黨員信，聲稱會有這些事情發生，都是因為他識人不明、用人不當。對此，民進黨立委林俊憲直言，柯文哲已經在政壇打滾10年了，卻還是老用這種「素人」狡辯法，永遠學不會從政應該要有的常識，這不叫素人，而是巨嬰！

隨著假帳疑雲越燒越大，台北地檢署考量此事攸關公眾利益，本月12日主動分「他」字案，交派檢肅黑金專組檢察官偵辦。據了解，檢調搜索木可公關公司、時樂公司、尼奧公司、精華會計師事務所等處，並約談3間公司負責人和去年總統大選期間民眾黨委任的會計師端木正到案說明。為鞏固小草信心，柯文哲今天下午發布黨員信：「今天早上調查局執行公務，我們主動提供大選收支相關憑證，期盼真相會水落石出。

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「上週，競選期間的合作廠商指控我們在監察院的政治獻金申報不實，我非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋，但監察院網站上卻有超過1800萬的金額被『漏登』、『誤登』。會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題，我們也會配合監察院陸續補正資料。」

「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉，我們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核，我們也有責任。在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸。今天中央委員會中，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊3人皆移送中評會議處。」

「我還是要強調，我非常重視每一筆小額捐款，因為有你們，我們才能撐到選戰最後。台灣民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進，我向各位承諾，我們不會被這次的挫折擊垮，我們會繼續努力、繼續前進。」

看完柯文哲黨員信，林俊憲透過臉書發文批：「今天阿北好不容易擠出了一封給黨員的信，看了內容，黃珊珊有錯、李文宗有錯、端木正有錯，全都要處分。而阿北主席雖然有錯，但是錯在被小人陷害，阿北什麼都不知道，繼續當主席。2014年和2018年，柯文哲2次競選台北市長的總支出都是1.4億左右。2024年，柯文哲競選總統的總支出是3.5億。全國性選舉，支出當然比縣市長選舉高，可是在政治獻金法上的申報方式和科目一模一樣。那就奇怪了，一樣的報帳方式，花1.4億時就沒問題，怎麼增加到3.5億就突然出一堆問題？」

「阿北老是用這種『素人』狡辯法，只會讓人再去回頭質疑你過去2次選舉的帳目。現在支線任務已經開不完了，還要再回頭去檢視前面2次，劇情一直展開，真的要變成八點檔了。在政壇10年了，阿北還是那個永遠的素人，永遠學不會從政應該要有的基本常識，那恐怕不叫素人，而是巨嬰！」

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