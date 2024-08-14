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    錢沒進自己口袋就沒事？趙少康看不下去 狠批柯錯了

    近日柯文哲及民眾黨深陷京華城以及政治獻金風暴。（資料照）

    近日柯文哲及民眾黨深陷京華城以及政治獻金風暴。（資料照）

    2024/08/14 16:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日柯文哲及民眾黨深陷京華城以及政治獻金風暴，柯文哲稱自己「識人不明、用人不當」，會深刻檢討並改正過失，不過前中廣董事長趙少康批評，柯總用「錢沒進我口袋」自證清白，強調即使錢沒進自己口袋，用公家資源圖利的是個人，而不是全體市民，就是錯的。

    前中廣董事長趙少康在臉書表示，柯文哲跟錢有關的案子最近連環爆，他總用「錢沒進我口袋」自證清白，以為只要錢沒進他口袋就沒事，就無損他的清廉人設；趙少康指出，雖然沒有拿不該拿的錢很重要，但是請柯搞清楚，若用公家資源圖利的是個人，而不是全體市民，「圖利」就是錯的，即使錢沒進你口袋。

    趙少康直言，政治獻金攤開帳目，民眾黨荷包滿滿，卻把大家小額捐款的辛苦錢花得不明不白，當然會讓支持者無法諒解。

    雖然不少人以「政治生命結束」預言柯文哲的下場，但是趙少康認為，假帳疑雲只對柯文哲的形象有傷害，如果沒有其他案子被揭發，應該不至於讓柯文哲受到重傷。倒是京華城容積率被放寬超過2倍，可能真正牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓柯文哲很頭痛。

    趙少康強調，京華城容積率從392%放寬兩次，增加到840%，明明不是都更，卻讓它適用都更獎勵辦法，到底是彭振聲自己做的決定還是柯文哲下令或默許，最後狠批「錢雖然沒進自己口袋，但是進到少數人口袋，這就是柯文哲認知的公平正義？」

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