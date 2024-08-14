柯文哲陷假帳風波稱自己用人不當 鄭運鵬酸：還有心術不正！

14日下午柯文哲發布黨員信，宣稱這次事件是他識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。（資料照）

2024/08/14 16:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲假帳疑雲越燒越大，今（14日）下午柯文哲發布黨員信，宣稱這次事件是他識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。對此，前立委鄭運鵬吐槽，柯文哲不只是用人不當，而且還心術不正，「上樑不正，下樑賴給端木正！」

柯文哲總統大選期間金流爭議延燒，民眾黨將所有責任推給當時委任的會計師端木正，結果遭端木正發聲明反駁，引發台灣社會高度關注，檢調也展開動作介入調查。柯文哲今下午發布黨員信稱，他們第一次面對如此龐大規模的選舉，缺乏專業團隊，這次事件是他識人不明、用人不當，他會深刻檢討並改正過失。

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鄭運鵬隨後在臉書發文嘲諷柯文哲的黨員信，「柯文哲說自己用人不當，既然知道用誰不當了，那就『把人交出來』，這也是他自己對不同政黨的要求。但我認為不只是用人不當，是心術不正，心術不正才會搞了那麼多人頭公司，家人也加入開人頭公司，柯文哲的幕僚當然覺得上行下效啊！上樑不正，下樑賴給端木正！」

此前鄭運鵬指出，民眾黨推鍋端木正的說法有4個疑點，「第一，選舉帳務逾期未如期申報，罰候選人，不罰會計師，會計師不接案就好，何必自作主張做假帳？第二，會計師收了超高額簽證費，不得不如期申報，目前看起來總統選舉、高達18萬筆收入的規模收費51萬，我認為是公道價而已。除非會計師和柯文哲簽了什麼高額賠償金額，不得不鋌而走險，但是，一樣不接案就好，幹嘛為了行情價毀了自己？」

「第三，會計師因為客戶給好處、私交、暴力脅迫，不得不自作主張做假帳，這一點外人不會知道，但是客戶方一定知道。如果是這個狀況，柯文哲和民眾黨還敢喊告嗎？第四，會計師是被某種勢力派來設局陷害柯文哲，但是，這件事情之前，是柯文哲和民眾黨自己把端木會計師當作寶啊！以上是我想得到、但是看不到的合理動機，請教一下白粉，你們有吸到什麼合理的動機嗎？」

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