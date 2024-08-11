台灣好手征戰巴黎奧運 幕僚曝：賴清德熬夜緊盯、忘情講評

賴清德日前錄製廣播歡迎奧運選手回國。（總統府提供）

2024/08/11 18:46

〔記者陳昀／台北報導〕巴黎奧運賽事風靡全台，許多觀眾跨越6小時時差、熬夜收看賽事。據了解，只要沒有行程、會議的公餘時間，身為資深運動迷的賴清德總統也會緊盯賽程，而且對戰術有很多想法，時常忘情當起「教練」、「賽評」角色，一面解說策略，一面緊盯轉播替我國選手加油，而且不僅限於棒球、籃球，連羽球、桌球、拳擊都頗有心得。

賴清德是資深體育迷早就不是秘密，他在2020年就曾受邀擔任體育台客座球評，一路講評6小時，就投手球路、教練戰術、賽況進行分析，堅持要播到結束。據透露，賴清德這次巴黎奧運心繫我國選手表現，經常在公務繁忙之餘關心賽況，「麟洋配」金牌戰當晚，賴清德就與大家一樣，一直都在為麟洋加油，凌晨也在金牌戰結束後，隨即與王齊麟、李洋遠洋通話，感謝他們為國爭戰。

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昨晚我國史上第一位登上奧運舞台的霹靂舞好手孫振登場，賴清德也守在轉播前為他加油，並持續等到凌晨3點半林郁婷金牌戰登場，全程緊盯賽況、為郁婷喝采，結束後賽事後，賴清德也與林郁婷媽媽通話表達恭喜，稱讚林郁婷以5:0驚人戰績拿下金牌，告訴林媽媽「你女兒真的了不起」。

據了解，賴清德在觀看「舉重女神」郭婞淳比賽時，對於郭婞淳在最後一把挺舉時，為爭取金牌，直接加重7公斤，以137公斤挑戰第一名的戰術佩服不已，認為郭婞淳直接鎖定金牌、奮力一搏的拚勁，令人敬佩、以她為榮。最後郭婞淳拿下銅牌，賴清德私底下誇讚郭婞淳的勇氣，已經不是獎牌能夠定義，超越獎牌的意義。

幕僚透露，事實上賴清德對戰術有很多想法，總在螢幕前忘情的擔任起「教練」、「賽評」角色，大眾以為他對棒球、籃球比較熟悉，實際上他連羽球、桌球，甚至是拳擊，他都能說出一番「策略」，尤其對於和台灣選手對戰的對手，他也能觀察對手優劣勢，也象徵著賴心繫著我國選手的用心。

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