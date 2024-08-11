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加拿大、澳洲重申台海穩定 外交部：台灣會與理念相近夥伴捍衛民主

對於加拿大與澳洲防長雙邊會議後發布的聯合聲明，外交部表達誠摯歡迎與肯定，並強調台灣會持續與全球理念相近夥伴合作，堅定捍衛民主。 （資料照）

對於加拿大與澳洲防長雙邊會議後發布的聯合聲明，外交部表達誠摯歡迎與肯定，並強調台灣會持續與全球理念相近夥伴合作，堅定捍衛民主。 （資料照）

2024/08/11 15:31

〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）於本月8日在加拿大溫哥華進行雙邊會議，並於會後發布「加強國防關係聯合聲明」，重申維持台海和平穩定及反對單方改變現狀的立場。對此，外交部表達誠摯歡迎與肯定，並強調台灣會持續與全球理念相近夥伴合作，堅定捍衛民主。

加拿大與澳洲國防部長8日在加拿大溫哥華進行雙邊會議，會後發布「加強國防關係聯合聲明」（Joint Statement on Strengthening the Canada-Australia Defence Relationship），重申維持台海和平穩定及反對單方改變現狀的立場，呼籲透過和平及對話解決分歧，而非採取威脅或武力及脅迫。

外交部指出，加、澳雙方也強調預防及嚇阻印太區域發生衝突的重要性，並對中國升高在南海及台灣周邊的軍事行動表達關切。

外交部表示，布萊爾曾於7月31日公開證實加國軍艦通過台灣海峽，並在6月新加坡「香格里拉對話」的場邊雙邊會議向中國國防部長董軍關切中國從今年1月台灣總統大選以來在台灣周邊的軍事行動，展現加拿大重視及支持台海和平穩定及自由開放的一貫立場，也顯示維護台海安全已經是國際民主陣營的一致共識。

外交部表示，台灣身為國際社會負責任的成員，將持續與加拿大、澳洲及全球所有理念相近夥伴共同合作，堅定捍衛民主，為台海、區域乃至全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

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