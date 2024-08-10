謝國樑指民進黨積極參與罷免 林右昌駁斥：抹黑不會成功

民進黨秘書長林右昌出席台灣原住民族正名30周年活動，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2024/08/10 20:34

〔記者陳政宇／台北報導〕民團發動連署罷免基隆市長謝國樑，進入第3階段投票幾成定局；謝卻批評民進黨和公民團體攜手合作，從頭到尾都積極參與。做為前基隆市長的民進黨秘書長林右昌今（10）日反駁說，謝國樑自民團發起「拆樑行動」時就一直抹黑、泛政治化，但這些企圖不會成功，呼籲謝應自己面對社會議論。

基隆市選委會本月7日初步完成第二階段連署查對結果查對結果，由於連署人名冊超出規定門檻1萬多份，外界預估罷免案已成定局。中選會副主委陳朝建8日表示，中選會收到函文後就會進行相關審定作業，目前暫訂於下週五（16日）召開中選會委員會議審定。

請繼續往下閱讀...

謝國樑則指控，罷免案民進黨從頭到尾都積極參與，只是在不同程度露出的情況不同，從頭到尾都是公民團體和民進黨攜手合作所主導的罷免案。

對此，民進黨秘書長林右昌今出席「台灣原住民族正名三十周年」活動時受訪表示，謝國樑已不只一次這麼說，從公民團體發起「拆樑行動」時，謝國樑與國民黨就一直抹黑、泛政治化。

林右昌指出，目前罷免案進入第二階段，連署審查狀況應該會成案，可看到謝國樑的抹黑企圖不會成功，如何面對社會對他的議論，是謝自己要面對的，企圖扭曲、泛政治化，相信社會會有自己的看法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法