黃國昌稱「非核家園」被賴清德打臉！卓榮泰：勿惡意誤解

卓榮泰強調，依據「環境基本法」第23條，我國要逐步朝向非核家園前進。（記者林志怡攝）

2024/08/10 15:00

〔記者林志怡／台北報導〕近期核電議題再起，總統賴清德強調，非核家園並非民進黨意識形態，卻遭民眾黨立委黃國昌指稱，此舉是賴清德打臉行政院長卓榮泰。對此卓榮泰今日接受媒體聯訪時表示，非核家園是「環境基本法」所規定的目標，政府也持續朝此方向努力，呼籲立委切勿繼續「惡意誤解」。

卓榮泰今日出席「113年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪強調，政府政策一致且持續，從過去到現在都是如此，依據「環境基本法」第23條，我國要逐步朝向非核家園前進，但有很多過程、路徑，政府對於未來新的核能技術採取開放態度。

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但就現階段來說，卓榮泰表示，把已在計劃中的新電廠如期完成是重點，且順利落實，將可以滿足2030年前的供電需求，政府持續朝向這個目標前進，經濟部、台電同仁非常辛苦，希望各界多給鼓勵，若有立委繼續惡意誤解，只會徒增困擾，也希望委員認真、慎重的看待國家長遠的基本政策。

此外，近期我國奧運國手紛紛奪牌，其中拳擊女將吳詩儀在奧運女子60公斤級摘下銅牌，卓榮泰昨日親赴其家中經營的雞湯麵館用餐，今日接受媒體聯訪時表示，很高興昨日前往麵館用餐，那是一碗有父母愛心、姐妹情深、國人祝福喜悅的湯麵，到現在還回味無窮。

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