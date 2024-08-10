卓榮泰：非核家園是朝野共識 政府依法行政

行政院長卓榮泰今天在臉書重申，非核家園不是神主牌，而是依照現行環境基本法，政府依法要朝向的目標」。（圖取自卓榮泰臉書）

2024/08/10 12:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德8日主持首場「國家氣候變遷對策委員會」，開場致詞時就直指「非核家園」不是民進黨的意識形態，行政院長卓榮泰今天在臉書則表示，「非核家園不是神主牌，而是依照現行環境基本法，政府依法要朝向的目標」。

對於賴清德總統前天表示，非核家園不是民進黨的意識形態。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨質疑，卓榮泰曾說非核家園是民進黨價值，賴清德卻說非核家園不是民進黨意識形態，賴清德公開打臉卓榮泰嗎？

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卓榮泰今天則強調，「非核家園不是神主牌，而是依照現行環境基本法，政府依法要朝向的目標」，這段話他6月11日在總質詢清清楚楚的答覆過，「認真的立委都不會忘記」。

卓榮泰再次重申，非核家園不是神主牌，而是政府依法行政的施政方向。賴清德總統也說，《環境基本法》中「非核家園」是立法院朝野共識下共同訂定，不是民進黨的意識形態。原意完全一致，不容有人惡意扭曲、故意誤解，令人遺憾！

卓榮泰強調，面對氣候變遷，多元綠能和深度節能是我們優先要發展的。至於未來新的核能技術，如果能夠安全、沒有核廢料問題需要解決，社會也有共識的前提下，政府也抱持開放的態度。我們期待也樂見，社會各界根據最新的科學證據，理性討論，展現台灣民主的精神，如此，國家一定能團結一致、向前邁進。

卓榮泰也說，8月8日總統府「國家氣候變遷對策委員會」第一次會議圓滿完成，要感謝所有與會委員，針對行政院會前所準備好的討論議題，提出多項寶貴意見，供作未來施政的重要參考。

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