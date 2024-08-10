衛星遙測揪國土變異點 地方政府竟長年不查證回報

國土署衛星遙測變異點近5年未回報及未辦結件數表。（監察院提供）

2024/08/10 12:19

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院8日通過調查報告，指出內政部國土署為防止違法土地開發，以衛星遙測土地變異點，然而地方政府鄉（鎮、市、區）公所接獲通報後，竟長年未依規定執行現地檢查回報或未辦結，導致近5年「懸案」數量逐年上升，已函請內政部督促國土署以及各地方政府落實查證回報、積極清理違規未辦結案件。

內政部國土管理署為防止土地遭違法開發，運用衛星影像及遙測技術辦理國土利用監測作業，若發現變異點，則透過國土利用監測整合資訊網平台通報變異點，鄉（鎮、市、區）公所收到通報後，須於21日內至現地檢查並於系統中回報結果，地用主管機關執行後續的違規查處行動。

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然而，監察院內政及族群委員會8日通過監察委員范巽綠、蔡崇義、林盛豐所提調查報告，發現變異點經國土署通報後，近5年未回報及未辦結案件逐年上升，部分案件逾通報時間已久，且不乏有違規案件「處於都市計畫區」、「面積大於1公頃又逾10年尚未辦結」情形。

監委指出，國土署雖已研提改善措施，有效降低未回報比率，但仍應持續督促相關權責單位加強清理長年未回報與未辦結案件，並針對變異點面積較大或變異類型風險較高者先行處理，落實變異點查證及確實執行回報作業，以有效防止土地使用違規行為，達到國土永續發展目標。

調查報告顯示，變異點經國土管理署通報各該處理權責單位後，部分縣市政府未落實執行現地查證並回報之程序，如台東縣、嘉義縣、台中市、雲林縣有逾5年尚未回報者；變異點經查報為違規，且面積大於1公頃之未辦結案件以高雄市、雲林縣、彰化縣分居前三；變異點面積大於1公頃且已逾通報年度10年仍未辦結案件計4件，權責單位為高市府。

此外，經國土署分析，逾10年未辦結的違規變異點中，以高雄市為最多，其次是雲林縣、花蓮縣、新竹縣。違規類型以新增建物為最大宗，其餘分別是整地、植被改變、採礦等，該等違建倘未經及時取締、即報即拆，經常於數年後成為既有違建，難以處理。

監委強調，已函請內政部督促所屬國土署確實檢討改進，國土管理署除以「國土利用監測整合作業系統」中披露、稽催外，也應該儘速完成研擬違規辦結獎勵機制及長年未辦結相關配套罰則，督促高雄市政府、雲林縣政府、彰化縣政府、台東縣政府、嘉義縣政府、台中市政府、花蓮縣政府、新竹縣政府落實查證回報、積極清理違規未辦結案件。

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