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議員七夕曬恩愛 何文海曝41年前結婚照喊「老婆我愛你」

台中市議員何文海貼出與妻子張淑媚結婚照，民眾驚呼「議員40年前怎麼長這樣」。（何文海提供）

台中市議員何文海貼出與妻子張淑媚結婚照，民眾驚呼「議員40年前怎麼長這樣」。（何文海提供）

2024/08/10 12:10

〔記者黃旭磊／台中報導〕「感謝太太41年來的不離不棄」，台中市民進黨議員何文海在今天農曆七夕情人節，貼出22歲那年與妻子張淑媚結婚照，民眾驚呼「議員40年前怎麼長這樣」，而夫妻也大方表示，個性互補扶持、走到今天感情還是很好，何文海並大呼「老婆我愛你」。

何文海上午仍在跑行程，接到本報電話表示，從1993年從事議員公職至今30多年，老婆遇到人就要拜託一路都很辛苦，辛苦養育兩個兒子沒聽她抱怨過，婚姻維持40多年不簡單，感謝太太不離不棄，「我們才有現在這麼美滿的家庭」。

何文海與張淑媚是南屯區鎮平國小校友，僅差一屆為學長、學妹關係，兩人住很近騎單車不到3分鐘，鄰居透露，何文海國小畢業後，常回校打棒球，當時就約張淑媚玩樂「從國小就開始佈局了」，而2018年3月29日兩人還相約回母校拍婚紗照，感情深刻羨煞外人。

張淑媚說，23歲很年輕就嫁給何文海，雙方家庭經濟不算好，可說是門當戶對，感謝他包容，工作一直配合得很好，「我們依然相愛至今」。

張淑媚表示，多年來何文海主外、自己照顧兩個兒子，生活上就是互相關心提攜，維持感情不易，要平淡才能走得長久幸福。

台中市議員何文海（左）在七夕情人節大呼「老婆我愛你」。（何文海提供）

台中市議員何文海（左）在七夕情人節大呼「老婆我愛你」。（何文海提供）

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