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美學者：台灣應速增軍費至GPD5％ 嚴肅看生存威脅

美學界要求台灣增加軍費的呼聲不斷，學者塞克斯今天表示，距前總統陳水扁承諾提高軍費到GDP的3%已快20年，台灣仍未達標，軍費不及面臨類似生存威脅的國家；應儘速增至5%，表明嚴肅看待中國威脅。圖為漢光演習示意圖。（資料照）

美學界要求台灣增加軍費的呼聲不斷，學者塞克斯今天表示，距前總統陳水扁承諾提高軍費到GDP的3%已快20年，台灣仍未達標，軍費不及面臨類似生存威脅的國家；應儘速增至5%，表明嚴肅看待中國威脅。圖為漢光演習示意圖。（資料照）

2024/08/10 11:45

〔中央社〕美學界要求台灣增加軍費的呼聲不斷，學者塞克斯今天表示，距前總統陳水扁承諾提高軍費到GDP的3%已快20年，台灣仍未達標，軍費不及面臨類似生存威脅的國家；應儘速增至5%，表明嚴肅看待中國威脅。

總統賴清德6日指出，在增強國防上，國防的總體預算，包括基金與特別預算再創新高，達到新台幣6470億元。美國智庫「外交關係協會」（The Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）上午發文指出，雖然賴總統表示國防預算增加，顯示台灣對自身安全的承諾，但這項預算未能充分傳達一種急迫感。

塞克斯表示，台灣的軍事實力將持續落後於中國人民解放軍，台灣在台海的嚇阻力也將持續減弱。隨著中國增加壓力，台灣需要更快地增加國防支出，以向夥伴表明嚴肅看待中國威脅，並讓中國領導層不確定封鎖或入侵台灣是否會成功。

他也說，台灣增強戰鬥能力的作為應該得到肯定，包括前總統蔡英文連續7次增加國防預算，賴總統提出的預算明顯更高，如今台灣的國防支出約占國內生產毛額（GDP）的2.5%，超過北大西洋公約組織（NATO）成員國設定的標準。

除了增加國防支出外，前總統蔡英文還延長義務兵役，優先發展非對稱武器，成功開發國造潛艦，並推進後備軍力改革。

塞克斯指出，雖然取得了這些進展，有批評指出，蔡英文未能推動改變國防部內部文化。台灣國防部以其保守主義聞名，對戰機和大型水面戰艦等傳統大型武器載台有種執著，也對採用不對稱防禦路線持懷疑態度。值得注意的是，蔡英文任內所有的國防部長都是退將，並非主打創新思維路線。

有跡象表明，賴清德理解國防部需要大規模改革，以便迅速實施迫切需要的變革，任命曾在蔡英文任內擔任國安會秘書長的顧立雄掌國防部。

塞克斯觀察，顧立雄是台灣第3位文人防長，前兩任的任期都未滿百日。有了國安會的經驗，顧立雄了解台灣複雜的國安處境、美台關係以及台灣政府內部及外國觀察者怎麼看台灣國防部。

顧立雄已經採取了幾項步驟，表明他將會審視國防部的運作、改變其文化並促進創新，未來還可能推出更具野心的政策。

塞克斯指出，但是，現實是大多數外國觀察者聚焦國防開支占了GDP多少，因為這項指標能衡量台灣有多重視自身安全。外界的共識是，台灣仍沒有對面臨的生存威脅給予足夠重視，應該更迅速地提高國防支出。

他說，距離前總統陳水扁承諾將國防支出提高到GDP的3%已經快20年了，台灣仍未達到這個目標。3%應被視為最低標準，而非上限。

若與其他面臨類似生存威脅的國家相比，台灣的國防支出顯得不相稱。例如以色列2022年的軍費占GDP的4.5%。冷戰期間，美國通常把GDP的5%至10%花在國防上。

而中國宣布2025年將把國防預算提高7.2%，達到2220億美元（約新台幣7.2兆元）。

塞克斯強調，台灣不需要為了增加國防支出而增加，而是有迫切的需求，只能透過投入更多的資源來解決。例如提供更大的經濟誘因來吸引民眾參軍。

他說，隨著解放軍在台灣周邊海、空域進行更多的軍事活動，而國防部堅持出動機艦因應，燃料及維護成本將持續增加。台灣需要緊急研發及生產無人機及其他無人系統，並儲備彈藥，作為不對稱戰略的一環。

為了讓台灣在國造潛艦上的巨額前期投資產生效益，台灣還需要花費數十億美元來生產更多的艦體。而這只是提高軍費能夠真正發揮功用的領域之一。

塞克斯指出，台灣當然可以自行決定如何分配軍費，但領導層及民眾應該理解，這些決策將影響美國和其他國家支持台灣的程度。

美國如果認為夥伴已盡一切努力為最壞的情況做足準備，也在嚇阻失敗的情況下頑強抵抗，就更有可能馳援。為此，台灣的領導人應該接受新的國防支出目標，也就是GDP的5%。

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