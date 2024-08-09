卓榮泰親赴吳詩儀家麵店祝賀 加碼視訊「吳琴戰隊」

拳擊女將吳詩儀在奧運奪銅，行政院長卓榮泰今晚到吳詩儀家中經營的北市內湖「文湖21雞湯麵」吃晚餐，恭賀吳詩儀的姊姊、爸爸跟媽媽。 （行政院提供）

2024/08/09 22:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕拳擊女將吳詩儀在巴黎奧運，為台灣拿下本屆奧運銅牌，行政院長卓榮泰今傍晚特地抽空，親自到吳詩儀家中經營的北市內湖「文湖21雞湯麵」吃晚餐。卓榮泰晚間在臉書表示，他到店裡恭賀吳詩儀的姊姊、爸爸跟媽媽，然後一起視訊跟吳詩儀說聲謝謝以及加油打氣。

卓榮泰表示，2024巴黎奧運，奮力為我國爭光奪下一面銅牌的拳擊國手吳詩儀 ，一家人經營的雞湯麵店是內湖在地名店，他今天來到店裡恭賀吳詩儀的姊姊、爸爸跟媽媽，然後一起視訊跟吳詩儀說聲謝謝以及加油打氣！

請繼續往下閱讀...

卓榮泰透露，在視訊裡，還有「吳琴戰隊」的另外一位成員，一樣為我國奪下一面銅牌的拳擊戰將陳念琴，還有柯教練（吳詩儀教練）以及林教練（郭婞淳教練）。謝謝你們的努力，所有人都辛苦了，務必要好好休息，好好保重身體。

卓榮泰說，每一位在這次奧運奮戰努力過的選手們，請大家務必好好休息，此刻國人只擔憂及希望你們的身體與心理都健健康康，希望高強度的訓練及比賽所帶來的舊傷與新傷都能早日恢復，因為接下來你們還有很長的路要走，政府會陪著大家一起往前走。

卓榮泰強調，發展運動，我們還有非常多的工作要一起做。即將上場的選手們，一定會有很多給自己的壓力，但請別擔心，「全台灣人都是你們的靠山，一起為你們集氣加油！」

卓榮泰到「文湖21雞湯麵」吃晚餐，恭賀吳詩儀的姊姊、爸爸跟媽媽。 （行政院提供）

卓榮泰到「文湖21雞湯麵」吃晚餐，並視訊「吳琴戰隊」。 （行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法