慰勉救災國軍 總統賴清德以2種身分感性致謝

總統賴清德慰勉投入救災的203旅官兵，並頒贈加菜金。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/09 18:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統賴清德今天下午專程到台南官田203旅營區，慰勉「凱米」強颱侵襲期間，投入救災的官兵，他說，以三軍統帥與前任市長的身分，來感謝大家的付出，用專業、勇氣，還有無私奉獻的精神，給予鄉親及時的協助。

賴清德在國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲陪同下抵達203旅，聽取凱米颱風期間的救災簡報，慰勉參與其中的官兵，直說「大家辛苦了」。

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賴清德誇讚國軍弟兄姊妹，不畏強颱，自己在台南市長任內凱米登陸，展現了意志力，即時進行救援；步兵203旅更是挺進災區，協助地方政府撤離民眾，也幫忙發放物資，以及後續的復原工作。

賴清德指出，聽取黃偉哲描述救災過程，深刻感受到地方父母官希望民眾安全，以及大家都可盡快恢復正常生活的迫切期待，自己是前任市長，能夠了解這樣的心情。

賴清德說，自己在市長任內，就經歷了台南半世紀來最大的206強震，傷亡慘重，當時國軍弟兄姊妹也是在第一時間感到現場，投入救災。

賴清德提到，包含颱風來襲，還有每次的禽流感、登革熱，都可看到官兵積極協助的身影，堅韌的毅力，令人動容，不僅以前任市長身分致敬，做為三軍統帥，更要代表國家來感謝。

賴清德說，因為國軍弟兄姊妹的奉獻，讓台灣的社會更安全、人民更安全，他也期勉保持專業精神、高昂士氣，強化訓練，讓自己更加精進，做好各項戰備，共同守護家園。

隨後，賴清德頒贈加菜金，今天是週五，在場的國軍弟兄姊妹即將休假，他也不忘叮嚀要注意安全，多休息，陪伴家人。

總統賴清德慰勉投入救災的203旅官兵，並頒贈加菜金。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德慰勉投入救災的203旅官兵，頒贈加菜金。（記者吳俊鋒攝）

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