慰勉39化學兵群助災區重建 賴清德：明年國防部預算會創歷史新高

總統賴清德慰勉39化學兵群，參觀裝備。（記者劉婉君攝）

2024/08/09 18:20

〔記者劉婉君／台南報導〕凱米颱風重創南台灣，國軍投入各項救災協助災民重建家園及登革熱防治，總統賴清德今（9）日下午回到台南，到永康區慰勉陸軍39化學兵群，允諾會延續前總統蔡英文的改革，讓國軍可以得到更好的訓練、裝備及照顧，「明年國防部預算會創歷史以來新高」，讓國軍戰力提升，他身為三軍統帥，面對各種情勢也一定會跟大家站在一起，也希望大家共同合作，全力以赴，守護國家安全，絕不退縮。

賴清德下午抵達位於台南永康網寮的營區，在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮、台南市長黃偉哲等人陪同下參觀39化學兵群裝備，隨後致詞慰勉官兵，致贈加菜金以及與官兵合影。

請繼續往下閱讀...

賴清德首先感謝國軍協助災區重建，如果沒有國軍的幫忙，相信縣市政府會更加手忙腳亂，無法達成預定目標，大家在凱米颱風災後重建，表現非常傑出，他代表國家，感謝國軍弟兄姊妹。

賴清德說，黃偉哲剛剛跟他分享凱米颱風在後壁造成嚴重災情，特別是農民飼養的雞隻大量死亡，承蒙各位國軍弟兄姊妹幫忙清除，非常感謝大家。而他也可以體會黃偉哲的心情，因為前一任台南市長就是他自己，任內曾經歷2016年0206地震永康維冠大樓倒塌，造成台南市50年來最嚴重的災情，當時國軍也是第一時間就到了，協助搶救受困居民；還有每一次禽流感造成大量雞隻死亡、登革熱挑戰等，39化兵群每天穿厚重的防護衣、背著沉重的消毒槍枝，一區一區進行消毒，非常辛苦，感謝大家在天災地變有災情時，願意出來幫忙，也感謝大家平日參與國軍各項訓練，讓戰力提升。

賴清德指出，國軍效忠人民、保家衛國是使命，除了平時遇到天災地變災情時投入救災，第一要務是持續訓練，戰力提升，前總統蔡英文任內對國軍照顧、支持，也進行國防改革，他會延續蔡英文前總統的作法，持續改革下去。

總統賴清德慰勉39化學兵群。（記者劉婉君攝）

總統賴清德慰勉39化學兵群，致贈加菜金。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法