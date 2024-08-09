為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

公道自在人心！罷樑團體：對罷樑投票深具信心

國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，批評民進黨多次造謠，宣稱市選委會將寄出高達25000份連署「罷樑」案的查詢單，應向公務員道歉。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，批評民進黨多次造謠，宣稱市選委會將寄出高達25000份連署「罷樑」案的查詢單，應向公務員道歉。（記者俞肇福攝）

2024/08/09 17:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議會黨團今（9日）批評民進黨多次造謠，宣稱基隆市選委會將寄出高達25000份連署「罷樑」案查詢單，應向公務員道歉。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，很遺憾國民黨基隆議員跟市長謝國樑有同樣想法，居然會認為市民不應行使公民權益，並質疑4萬3千份罷免連署書的真實性，污衊每一位在意基隆發展的市民。

國民黨議會黨團今天召開「公開造謠，中傷基層，向公務員道歉」記者會，要求民進黨應就罷免案連署人名冊查對期間，對基隆市選委會公務員進行的抹黑及造謠行為，公開道歉。民進黨基隆市議員張顥瀚說，要不是資訊被揭露出來，還有公民團體的監督，連署罷免在第2階段，恐怕就被政治手段沒收，該道歉的是國民黨、謝國樑。

李晏蓉說，大家可以去查證，現在政府部門都透明，標案還有市議會直播都有畫面，而且是公開的，公民團體提出的市政疑慮，都有所本。

李晏蓉，大家都應該先是基隆人，才是有各自的立場，沒道理只為了保護謝國樑，去對抗自己的鄰居、對抗自己的朋友。

她呼籲，各個政黨正視公民的聲音，理解人民的訴求，切莫與民主背道而馳，離人民越來越遠。

李晏蓉指出，對於最終罷免謝國樑案的投票結果，也是相當有信心的；因為公民團體相信真理公道自在人心，民眾可以依據智慧，做出正確的判斷。

「拆樑行動」發言人李晏蓉。（記者俞肇福攝）

「拆樑行動」發言人李晏蓉。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍委要求公視下架罷樑影片 罷樑公民團體：國民黨只有藍綠沒有是非
2024/07/30 16:42

藍委要求公視下架罷樑影片 罷樑公民團體：國民黨只有藍綠沒有是非
罷免謝國樑投票成定局？陳朝建︰初審陳報中選會後依法處置
2024/08/06 09:27

罷免謝國樑投票成定局？陳朝建︰初審陳報中選會後依法處置

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
基隆議長童子瑋證實 市選委會編列2萬5千份罷免查詢郵寄費
2024/07/23 18:34

基隆議長童子瑋證實 市選委會編列2萬5千份罷免查詢郵寄費
「反罷樑」看板補具名 張之豪：難道補了就沒違法？
2024/07/30 12:55

「反罷樑」看板補具名 張之豪：難道補了就沒違法？

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
基市府800萬補助宗教活動 張之豪：謝國樑「臨時抱佛腳」
2024/07/09 08:29

基市府800萬補助宗教活動 張之豪：謝國樑「臨時抱佛腳」
罷樑連署基隆市選委會初步審議報中選會 14日提正確查對結果
2024/08/07 17:40

罷樑連署基隆市選委會初步審議報中選會 14日提正確查對結果
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播