公道自在人心！罷樑團體：對罷樑投票深具信心

國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，批評民進黨多次造謠，宣稱市選委會將寄出高達25000份連署「罷樑」案的查詢單，應向公務員道歉。（記者俞肇福攝）

2024/08/09 17:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議會黨團今（9日）批評民進黨多次造謠，宣稱基隆市選委會將寄出高達25000份連署「罷樑」案查詢單，應向公務員道歉。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，很遺憾國民黨基隆議員跟市長謝國樑有同樣想法，居然會認為市民不應行使公民權益，並質疑4萬3千份罷免連署書的真實性，污衊每一位在意基隆發展的市民。

國民黨議會黨團今天召開「公開造謠，中傷基層，向公務員道歉」記者會，要求民進黨應就罷免案連署人名冊查對期間，對基隆市選委會公務員進行的抹黑及造謠行為，公開道歉。民進黨基隆市議員張顥瀚說，要不是資訊被揭露出來，還有公民團體的監督，連署罷免在第2階段，恐怕就被政治手段沒收，該道歉的是國民黨、謝國樑。

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李晏蓉說，大家可以去查證，現在政府部門都透明，標案還有市議會直播都有畫面，而且是公開的，公民團體提出的市政疑慮，都有所本。

李晏蓉，大家都應該先是基隆人，才是有各自的立場，沒道理只為了保護謝國樑，去對抗自己的鄰居、對抗自己的朋友。

她呼籲，各個政黨正視公民的聲音，理解人民的訴求，切莫與民主背道而馳，離人民越來越遠。

李晏蓉指出，對於最終罷免謝國樑案的投票結果，也是相當有信心的；因為公民團體相信真理公道自在人心，民眾可以依據智慧，做出正確的判斷。

「拆樑行動」發言人李晏蓉。（記者俞肇福攝）

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