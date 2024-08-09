罷免謝國樑將成案 民進黨：祝福公民團體心想事成

民進黨前立委蔡適應說，若罷免基隆市長謝國樑案進入到罷免投票，他會呼籲民眾出來投票，他自己也會來投票。（記者俞肇福攝）

2024/08/09 16:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕民主進步黨基隆市黨部主任委員林明智今天（9日）受訪時表示，公民團體發起罷免基隆市長謝國樑連署行動，民進黨尊重公民團體的運作，並未從中介入，他和許多民進黨先進佩服公民團體的毅力，他認為罷免第二階段有機會過關，他也祝福公民團體「心想事成」。

林明智強調，中國國民黨一直將罷免要拉高成藍綠對決，抹煞公民團體的訴求，這反而激化了更多公民加入這場罷免活動，他要再次澄清，截至目前為止，民進黨基隆市黨部沒有任何動作，並且尊重公民團體的訴求，罷免第二階段若成案，他相信進入罷免投票階段，會有更多人來提供幫助。

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前立委蔡適應說，關於罷免基隆市長案，他身為基隆市民，跟大家一樣關心基隆市選委會未來公佈的結果，若進入到罷免投票的階段，他也會呼籲所有的市民朋友一起出來投票，特別是這段時間，大家對於基隆市政府的施政，都有各自的想法，他也會出來投票，並且尊重基隆市民投票的結果，他認為少一點政治上的批評、惡鬥，多多為基隆的進步來努力、才比較重要。

民進黨市議員張顥瀚表示，「25000份」查詢單是基隆市選委會編列的預算，白紙黑字寫在預算編列的項目裡，市議員監督預算編列合情合理，更何況這「25000份」的預算執行率才5.7%，編列預算的人是基隆市選委會、執行預算的人是基隆市選委會，基隆市選委會如果沒有寄送「25000份」查詢單的打算，幹嘛編列這樣的預算？

市議員張顥瀚舉例，過去高雄市罷免連署的查詢率才1％左右，基隆市選委會的查詢率依照「25000份」的編列高達58％，結果執行率才5.7％，但是就算是1441份的查詢，對比高雄市的罷免，查詢率高達3.35％，是高雄的3倍。市議員監督預算執行合情合理，他呼籲謝國樑正視公民團體訴求，謝國樑對公民團體的態度，才是讓這場罷免案持續延燒的主因。

民主進步黨基隆市黨部主委林明智強調，中國國民黨一直將罷免要拉高成藍綠對決，抹煞公民團體的訴求，這反而激化了更多公民加入這場罷免活動。（記者俞肇福攝）

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