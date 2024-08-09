祖父是日本皇民？翁曉玲喊「我就是堂堂正正的中國人」

被點名祖父是日本皇民，翁曉玲秀出族譜反擊。（翻攝臉書）

2024/08/09 14:49

〔記者林欣漢／台北報導〕名嘴李正皓爆國民黨立委翁曉玲祖上在日治時代做大生意，當皇民；對此，翁曉玲今日反駁，她祖父翁鐘賜赴日求學，是一生有著大中國情懷的台灣人，翁強調，「我就是堂堂正正的中國人， 綠營不要再造謠懷疑我的出身。」

翁曉玲指出，翁氏家族是安溪科榜翁氏在台灣第十三世翁廷燦公後代的宗族子弟。第十五世代後定居嘉義義竹。祖父翁鐘賜是一位生長於日本殖民統治時期、日據時期的臺灣人，在台學業成績優異，後赴日本讀大學，畢業於日本東京慶應大學經濟學系。

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翁曉玲表示，翁鐘賜在東京求學期間，積極參與台灣留學生所組織的「東京台灣青年會」的同鄉會活動，為受日本殖民高壓統治的家鄉文化覺醒、民族覺醒而努力。並曾響應蔣渭水、林獻堂組織的抗日組織「台灣文化協會」的號召，留學日本期間，追隨吳三連、連震東等有志留日台灣留學生的腳步，利用暑假期間，返回台灣故鄉，加入第三次巡迴講演、傳播新知與啟蒙思想，追隨有志一同的「東京台灣青年會」的台灣留學生，不畏辛勞到各地演說，盡了身為台灣文化人最大之努力。

翁曉玲指出，她祖父在日治時期經商，一個追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢抵抗日本殖民高壓統治的台灣人，一生有著大中國情懷的台灣人，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊他的孫女。

翁曉玲點名主持人許貴雅、王時齊，及前立委陳柏惟等人，翁批評，「你們還有天良、 禮義廉恥嗎 ？真是吃人夠夠、莫此為甚」。翁強調，「我就是堂堂正正的中國人， 綠營不要再造謠懷疑我的出身。」

被點名祖父是日本皇民，翁曉玲秀出族譜反擊。（翻攝臉書）

被點名祖父是日本皇民，翁曉玲秀出族譜反擊。（翻攝臉書）

國民黨立委翁曉玲。（翻攝臉書）

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